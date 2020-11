Cum a platit nejustificat Primaria Sectorului 5, condusa de Daniel Florea, sprijin financiar catre 22 de biserici pentru obtinerea avizului ISU

Rapoartele, publicate

Conform inspectorilor, functionarii Primariei Sectorului 5 nu au urmarit sa recupereze banii dati celor 22 de lacasuri de cult, paguba fiind de 49.500 de lei. Fostul primar al sectorului, Daniel Florea , candideaza pe lista PSD pentru un loc in Camera Deputatilor.Potrivit documentului, totul incepe in aprilie 2019, cand consiliul local aproba acordarea unui sprijin financiar in valoare de 330.000 de lei pentru 22 de unitati de cult din Sectorul 5, in vederea obtinerii (de catre fiecare dintre aceastea) avizului si/sau a autorizatiei pentru securitatea in incendiu.Primaria a incheiat contracte cu toate cele 22 de parohii, iar prin intermediul a 22 de ordine de plata distincte fiecare lacas a primit suma de 15.000 de lei. Protoieria Sector V Capitala a organizat o selectie de oferte la finalul careia a fost desemnat castigator Delegatio Proiect SRL a carei propuneri financiare a fost de 15.000 lei pentru fiecare lacas de cult."Absolut toate parohiile au incheiat cu respectivul agent economic cate un contract de prestari servicii," explica Curtea de Conturi.Desi banii au fost platiti, ISU "Dealul Spirii" Bucurest-Ilfov nu a eliberat inca autorizatiile, la data controlului. "Pe cale de consecinta, Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti nu putea admite deconturile astfel intocmite si avea obligatia solicitarii restituirii sumei neutilizate din ajutorul financiar.Concluzionand, echipa de audit constata nejustificarea de catre un numar total de 22 lacasuri de cult a unei cote de 15% din sprijinul financiar acordat pentru obtinerea autorizatiilor de Securitate la incendiu, caz in care acestea trebuiau sa restituie suma totala de 49.5000 lei (15.000 lei x 15%x22)," explica Curtea de Conturi.Inspectorii arata ca consecinta economico- financiara a abaterii prezentate consta in neurmarirea recuperarii la bugetul local a sumelor nejustificate. Recomandarile auditorilor, in vederea inlaturarii deficientei constatate, se refera la: intreprinderea tuturor demersurilor legale in vederea recuperarii ajutorului financiar nejustificat in suma de 49.500 lei.Primaria Sectorului 5 anunta ca pe site-ul sau au fost publicate rapoartele Curtii de Conturi privind activitatea institutiei din anii 2018, 2019 si partial din 2020, printre aspectele semnalate numarandu-se o deplasare la Cannes (Franta), desi evenimentul anuntat fusese anulat din cauza pandemiei.Procesul verbal de constatare din noiembrie 2020, realizat de Curtea de Conturi, poate fi accesat pe site-ul Primariei.