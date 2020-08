"Judecatoria Sectorului 5 a respins toate contestatiile primarului Florea impotriva candidatilor liberali"

"Respingerea contestatiilor de catre instantele de judecata, de altfel previzibila, demonstreaza fara echivoc disperarea cu care cel mai ineficient primar din istoria Bucurestiului incearca sa-si apere pozitia, intr-un dispret total pentru actul democratic al alegerilor electorale", a declarat presedintele PNL Sector 5, Cristian Bacanu, conform sursei citate.De altfel, PNL a sesizat in aceasta saptamana mai multe actiuni de forta ale lui Daniel Florea, speriat ca cetatenii vor alege un primar incoruptibil, capabil sa schimbe destinul Sectorului 5.In urma cu cateva zile, la indicatiile lui Daniel Florea au fost demontate si rechizitionate toate bannerele cu candidatii PNL la primaria de sector si primaria generala a Capitalei, Cristian Bacanu si Nicusor Dan , mai acuza liberalii.In acelasi timp, mai multi functionari din Primaria Sector 5 ne-au informat ca primarul PSD a dat ordin ca toate panourile publicitare cu Cristian Bacanu, montate pe spatii cumparate prin agentii de publicitate, sa fie demontate de urgenta, chiar din aceasta noapte.Sursa citata mai spune ca, in cursul zilei de miercuri, primarul PSD a transmis in mod abuziv o somatie prin care i-a pus in vedere lui Cristian Bacanu sa demonteze si corturile electorale de pe raza sectorului, desi acestea au fost instalate cu avizul tehnic din partea Primariei Capitalei."Actiunile nedemocratice ale primarului PSD arata nu doar rea-vointa sau necunoasterea legii, ci o mare teama ca odata cu pierderea primariei este intr-un pericol real sa fie deferit justitiei pentru toate ilegalitatile care vor fi descoperite dupa acest mandat dezastruos, in care a ingropat sectorul 5 in mizerie", a adaugat Bacanu.Liberalii reamintesc ca, la inceputul acestei saptamani, filiala PNL Sector 5 a formulat o plangere penala impotriva lui Daniel Florea, in urma aparitiei in spatiul public al unui film in care erau prezentati angajati ai primariei Sector 5 care completau liste de semnaturi in fals pentru sustinerea candidatul PSD.