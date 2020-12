Cadouri de 7,5 milioane de euro cumparate de fostul primar al Sectorului 5 pentru elevi si profesori. Pachetele contineau dulciuri, agende si celebrul pix Montegrappa

Pachetul destinat elevilor este in valoare de 1.192 de lei fara TVA si continea mai multe tipuri de dulciuri si ciocolata din Franta si Belgia, nefiind insa precizate criteriile dupa care au fost acordate. In cazul profesorilor, valoarea unui singur pachet a fost de 4.614,75 lei fara TVA si continea un pix Montegrappa, o agenda si o cutie mica de bomboane."In timp ce in Sectorul 5 sunt numeroase scoli nefinalizate, inca in constructie, fara avize ISU, fara receptii facute, cu o lipsa acuta la buget pentru finantarea acestora, cu comenzi date constructorilor fara a avea acoperire bugetara, vechea administratie a facut cadouri profesorilor si elevilor, in valoare totala de 36.425.172 lei, adica aproximativ 7,5 milioane de euro. Achizitia a fost facuta de catre societatea Economat SRL la sfarsitul anului trecut", conform paginii de Facebook a Primariei Sectorului 5.Pentru elevi au fost achizitionate 14.500 de pachete, in valoare de 1.192 lei pachetul - fara TVA. Fiecare pachet continea mai multe tipuri de dulciuri si ciocolata din Franta si Belgia. Factura pentru cadourile oferite elevilor se ridica la 14.767.200 lei.Nu este clar care au fost criteriile prin care s-au acordat aceste cadouri, avand in vedere ca in Sectorul 5 sunt aproximativ 26.000 de elevi, ceea ce inseamna ca doar parte dintre acestia au primit pachetele respective. Societatea Economat SRL a stiut numarul de elevi din Sectorul 5 atunci cand a achizitionat tablete, nu si cand a facut achizitia de cadouri, sustin reprezentantii primariei.Pentru profesori si cadre auxiliare au fost achizitionate 3.200 de pachete in valoare totala de 17.295.600 lei. Valoarea unui singur pachet a fost de 4.614,75 lei fara TVA si continea "celebrul pix Montegrappa, o agenda care valoreaza aproape cat un televizor si o cutie mica de bomboane". Avand in vedere ca facturile inregistrate la Primaria Sectorului 5 nu au fost insotite si de documentatia cu contracte , comenzi, avize de expeditie, procese verbale sau oferte, Primarul Sectorului 5 Cristian-Piedone Popescu a cerut returnarea facturilor.Achizitia ar fi fost facuta in baza unei Hotarari ale Consiliului Local nr. 252/ 31.20.2019, in care se prevedea ca, de fapt, cadourile reprezinta "produse necesare functionarii unor institutii publice/ societati comerciale din subordinea Consiliului Local Sector 5, precum si de unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 5 sau cu ocazia organizarii unor evenimente culturale", dar fara comanda scrisa de achizitie.In acest moment, in stocul Primariei Sectorului 5 mai exista peste 100 de pachete destinate profesorilor, adica pachete in valoare de peste 100.000 de euro.