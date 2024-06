Prima demisie in PSD dupa congres

La cateva ore dupa Congresul PSD a aparut si prima demisie, insa nu din partid, ci doar din functia detinuta in formatiune.

Este vorba despre Daniel Florea, primarul sectorului 5, care a renuntat la functia de presedinte al PSD Sector 5.

"Motivul este ca am obtinut un numar de voturi mai mic decat numarul total al delegatilor regiunii Bucuresti - Ilfov si era normal sa vad daca mai am sustinerea organizatiei in aceste conditii", a declarat Florea pentru Dc News.

Demisia sa vine dupa ce, in cadrul congresului PSD care a avut loc sambata la Sala Palatului din Capitala, Florea a pierdut functia de presedinte executiv al PSD in fata lui Eugen Teodorovici, care a primit votul a 2.463 de voturi. Daniel Suciu, si el intrat in cursa pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, a obtinut 1.358, Daniel Florea - 129 si Sorin Bota 19 voturi.

Tot sambata, Viorica Dancila a fost aleasa noul presedinte al formatiunii, cu 2828 de voturi.

Iata cum s-a desfasurat ziua votului

Ads