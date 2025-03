Daniel Funeriu: „Toţi contracandidaţii mei devin nişte Georgesco-surogaţi. Ce vedem azi nu e decât tumora însămânţată de Crin şi Ponta”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Daniel Funeriu afirmă că, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, toţi contracandidaţii săi devin nişte Georgesco-surogaţi.

El mai spune că toți se dau peste cap să pară cât mai georgeşti şi încearcă să extragă ceva din seva politică a lui Georgescu.

”Constat că toţi contracandidaţii mei devin nişte Georgesco-surogaţi: toţi se dau peste cap să pară cât mai georgeşti, acum că Georgescu e out. Am tăcut pentru că nu vreau să fiu parte din gaşca gunoierilor politici care, cu disperare, încearcă să extragă ceva din seva politică a lui Georgescu. Eu nu vreau să par altceva decât ceea ce am fost tot timpul: un om asumat, care spune clar ce gândeşte, dar mai ales gândeşte ce spune”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

Acesta precizează că, după ce nu a făcut parte din clasa politică a ultimilor 10 ani, se simte ”ca după o zi în care a lucrat greu pe şantier”.

”Eşti plin de praf şi faci un duş care te curăţă... Clasa asta politică, pe care trebuie să o schimbăm, a permis - prin absenţa sa din câmpul ideilor importante - ca spaţiul nostru de deliberativ să fie poluat. Suntem, la nivel naţional, ca într-o Poiană a lui Iocan în care nu te poţi aşeza din pricina mizeriilor aruncate acolo de nişte nesimţiţi. Această poluare a început prin 2010, când binomul Ponta-Antonescu au luat-o pe panta populist-prostească cu USL-ul lor. Ce vedem azi, haosul de azi, nu e decât tumora însămânţată de Crin şi Ponta acum 12-14 ani. E bine că îi am contracandidaţi pe amândoi. Aşa se confruntă două viziuni radical diferite despre România: ei cu România care bălteşte, cu mâna întinsă, eu cu România care stă cu fruntea sus în lume”, a mai transmis Daniel Funeriu.

„Greul abia acum începe”

Potrivit acestuia, ”Dominic Fritz are dreptate când spune că greul abia acum începe: să-i facem pe oameni să creadă din nou în STATUL ROMÂN”.

”Un stat care să îţi ofere SIGURANŢĂ, un stat asupra căruia tu, cetăţean, să ai CONTROL, un stat care să îţi dea simţământul APARTENENŢEI la o naţiune puternică şi sigură pe ea.

Asta avem de construit, aşa că, la treabă”, afirmă Funeriu.

„Un Georgesc mai papagal”

Potrivit acestuia, Crin Antonescu, face pe viteazul, dar o face cu umor: ”Cică ar fi vrut să-l bată la vot pe Georgescu. USR, ca să nu-i supere electoratul, a votat cu el la BEC, Nicuşor Dan e încă la stadiul de retorică, cerând CCR dovezi... Ponta e singurul care tot timpul a fost un Georgesc. Un Georgesc mai papagal”.

Curtea Constituţională a respins, marţi, 11 martie, cu unanimitate de voturi, toate contestaţiile depuse privind respingerea candidaturii lui Călin Georgescu de către Biroul Electoral Central, astfel că acesta nu va putea candida la alegerile prezidenţiale din luna mai 2025.

