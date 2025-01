Daniel Funeriu îl ridiculizează pe Crin Antonescu: „Ar fi bine să aibă vorbele la el şi în alte limbi de circulaţie internaţională"

Daniel Funeriu l-a ridiculizat pe Crin Antonescu, fostul lider PNL, care după mai bine de un deceniu în care nu a avut activitate profesională, a revenit în spațiul public pentru a cere susținere la prezidențiale. Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, lasă de înțeles că în cazul lui Antonescu lipsește competența.

Funeriu crede că Antonescu nu prea se descurcă să vorbească în limbi străine.

„Antonescu este un om care are vorbele la el, dar o ţară nu se conduce prin vorbe. Şi apropo, ar fi bine să aibă vorbele la el şi în alte limbi de circulaţie internaţională. Am văzut că nu prea le are", a declarat Funeriu, la Digi 24.

În opinia lui Funeriu, coaliția PSD+PNL+UDMR „nu vrea să câştige alegerile prezidenţiale prin nominalizarea lui Antonescu".

Daniel Funeriu susține că și-a construit o echipă din oameni competenți, pentru a prezenta o ofertă electorală convingătoare electoratului.

„Dacă partidele ar veni cu un guvern în care sunt oameni de calitatea celor care mi s-au alăturat mie în acest demers, România ar duce-o foarte bine. Să vă dau câteva exemple: pe Justiţie - domnul Augustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale, pe tot înseamnă economie-taxe - domnul Gabriel Biriş, sănătate, un domeniu esenţial, Radu Lupescu", a detaliat Funeriu.

Fostul ministru al Educației nu vrea să câștige la „masa verde". El a cerut Curții Constituționale să-i permită lui Călin Georgescu să intre în cursa prezidențială.

„Nu poţi fi preşedinte la masa verde, cum a vrut Kosovo să învingă România la fotbal. Preşedintele, pentru a conduce ţara, trebuie să aibă legitimitate democratică. Şi voturile pe care le-a luat Georgescu (...) au fost pentru că nu a avut competiţie serioasă", a transmis Funeriu.

Crin Antonescu, umilit și de către filozoful Andrei Pleșu

„Eu, când îl văd pe domnul Crin Antonescu, știu sigur că n-are în cap nimic decât să ajungă președintele țării. Atât! Competențele lui economice, juridice, culturale, politice sunt cvasi nule. Toată lumea admite că e un bun orator. Am auzit că în limbajul de astăzi înseamnă că are cuvintele la el. Pe vremea mea se spunea că cineva are ”papagal”.

Da, asta e o înzestrare care e foarte ușor de răsturnat în demagogie și vorbărie goală. Există oameni care au înzestrarea să înșiruie cuvinte, dar nu e suficient. E util, dar nu e deloc suficient", a declarat Pleșu, în urmă cu mai bine de un deceniu, pentru Adevărul.

Antonescu a recunoscut că în ultimul deceniu a trăit mai mult pe banii soției, Adina Vălean.

