Prezidențiabilul Funeriu, reacție la decizia lui Crin Antonescu de suspendare ca candidaturii: "Alo, Criiiin! Trezeste-te! Sper că nu vor încerca acum cu Ponta"

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației și unul dintre politicienii care a anunțat că vrea să intre în cursa pentru Cotroceni atunci când se vor reface alegerile prezidențiale, a fost unul dintre primii care a reacționat la decizia lui Crin Antonescu de suspendare a propriei candidaturi. Într-o postare pe Facebook, Funeriu a zis că a avut dreptate când a spus că fostul lider liberal nu e serios.

„Suspendarea candidaturii lui Crin şi motivele invocate arată că:

1) Partidele care i-au pus chipiu şi fluierişcă de candidat au ales prost. Am spus din primul moment acest lucru şi iată, realitatea mi-a dat dreptate. Sper că nu vor încerca acum cu Ponta; ar însemna să avem expuse în vitrina politică moaştele "sfântului" USL.

2) Crin nu e pe picioarele lui: cum să conduci o țară când nici măcar nu eşti pe picioarele tale şi nu poți discuta cu cei care te-au propus?

3) Oameni buni: candidatura la prezidențiale e treabă serioasă, pentru oameni serioşi. Cică "o să se gândească mai bine". Crin, tu ce ai făcut când ne-ai spus că vei candida? Că tocmai ne-ai spus că de gândit, n-ai gândit. Şi voiai să conduci o țară? Alo, Criiiin! Trezeste-te!

Crin: alegerile astea sunt despre țara noastră, nu despre orgoliul şi ego-ul tău.

Vă asigur că noi vom câştiga.

Pentru că suntem serioşi şi avem coerență. Şi da, suntem tot mai mulți!” a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

Victor Ponta nu intenționează să intre în cursa pentru Cotroceni. Ziare.com l-a contactat pe fostul prezidențiabil PSD pentru a confirma zvonurile apărute în spațiul public cu privire la posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale din 2025, iar răspunsul deputatului PSD de Dâmbovița a fost unul negativ, menționând că nu este „candidat de profesie”, făcând aluzie la faptul că a candidat o dată pentru funcția de președinte. De altfel, în declarația sa, fostul premier al României a explicat că singura persoană pe care o susține pentru această funcție este Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Victor Ponta declară că nu va candida la alegerile prezidențiale din 2025, deși în spațiul public au apărut astfel de zvonuri. Deputatul PSD Dâmbovița consideră că viitorul președinte al României va trebui să fie unul competent, cu un proiect cu care să reușească să stabilizeze România.

„Deocamdată nu avem nici noi alegeri, nici noi candidați! Iar eu nu sunt candidat de profesie, consider că viitorul Președinte are o sarcină dificilă și trebuie să aibă un Proiect serios și o Echipă puternica!”, a spus Victor Ponta pentru Ziare.com.

