Funeriu: Misiunea mea este sa trec Legea Educatiei, nu sa demisionez

Faptul ca CCR a decis ca Legea Educatiei este neconstitutionala nu-l va determina pe ministrul Daniel Funeriu sa demisioneze, acesta considerand are o misiune de indeplinit si nu se gandeste la acest gest.

"Misiunea mea este sa trec Legea Educatiei, misiunea mea nu este sa demisionez. Ce persoana publica este aceea care atunci cand are zile dificile se gandeste sa demisioneze?", a declarat Funeriu, sambata, la Realitatea Tv.

In ciuda faptului ca Opozitia sustine ca legea in cauza nu a fost dezbatuta, ministrul considera ca aceata este a doua cea mai dezbatuta lege de pana acum.

"Inca nu stiu articolul din Constitutie care este incalcat. Astept sa vad motivarea CCR si sa vad consecintele. Este prima data cand o decizie se ia pe fondul conflictului dintre Guvern si Parlament pe tema unei legi", a precizat Funeriu.

Ministrul Educatiei considera, totodata, ca decizia CCR privind Legea Educatiei nu ii va determina pe partenerii maghiari sa iasa din Coalitie.

"Majoritatea parlamentara a fost testata inclusiv cu prilejul motiunii de cenzura. Exista o tergiversare nepermisa in comisia de educatie din Senatul Romaniei. In sase luni s-a lucrat doar in 25 de zile. Nu putem sa asteptam avand in vedere ca in sase luni s-a facut un sfet din lege. Avem nevoie pentru anul scolar 2011-2012 de un nou cadru", a mai spus Funeriu.

Daniel Funeriu a declarat si ca s-ar fi bucurat sa fie pe "lungimi de unda" mai apropiate cu Mihail Hardau, presedintele Comisiei de invatamant din Senat, dar a punctat si ca fostul ministru se afla intr-o situatie "delicata".

"In Romania, Guvernul este sub control parlamentar si nu Parlamentul sub control guvernamental. In consecinta, cred ca ar fi nefiresc ca eu, membru al Guvernului, sa comentez atitudini... nu mi-as permite din punct de vedere institutional. Domnul Hardau, ca toti senatorii si deputatii, a fost investit in functie de alegatori, ei sunt cei care trebuie sa judece acest lucru, ar fi nefiresc sa comentez.

M-as fi bucurat si eu ca lungimile noastre de unde sa fie mult mai apropiate. Insa as mai spune inca un lucru: este o postura delicata in care se afla si domnul Hardau, ca fost ministru al Educatiei, si eu cred ca atunci cand ai fost ministru al Educatiei ai o anumita datorie", a spus Funeriu.

"Nu exista o lipsa de cadre didactice in mediul rural"

Potrivit ministrului, raportul dintre numarul de profesori si numarul de elevi este "coerent" si nu exista un deficit de cadre in mediul rural.

De cand este ministru, Funeriu recunoaste ca au fost desfiintate aproximativ 15.000 de posturi din invatamant, insa sustine ca nu este vorba de posturi de titular, fiind vorba doar despre personal auxiliar, cadre necalificate si pensionari.

"Astazi in Romania avem 60% mai putini necalificati care dau ore in invatamantul preuniversitar, 53% mai putini pensionari. Avand in vedere numarul de elevi si programa, numarul de dascali la ora actuala este coerent", a precizat ministrul.

