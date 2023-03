Daniel Funeriu ar vrea includerea clasei a IX-a la gimnaziu

Noua lege a educatiei ar putea prevede trecerea clasei pregatitoare de la gradinita la invatamantul obligatoriu, precum si includerea clasei a IX-a la gimnaziu, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, referindu-se la modernizarea invatamantului pentru realizarea unui sistem mai echitabil in privinta sanselor, dar si orientat spre performanta.

"Toate teoriile educationale arata ca, daca investesti mai devreme in educatia unui copil, rezultatele sunt mai mari si lipsurile educationale mai mici. De aceea, avem in vedere trecerea clasei pregatitoare la invatamantul obligatoriu si incurajarea educatiei timpurii. Avem populatii vulnerabile cu parinti plecati in strainatate, copii in situatie de saracie. Cu cat aducem mai devreme acesti copii la o scoala de performanta, cu atat vom scadea riscul educational si social asociat cu acesti copii", a spus ministrul Educatiei la un seminar organizat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Acesta a adaugat ca o alta masura vizand ciclurile de invatamant se refera la trecerea clasei a IX-a de la liceu la gimnaziu, in scopul reducerii abandonului scolar.

"Cea mai larg deschisa usa inspre abandonul scolar este trecerea de la clasa a VIII-a de gimnaziu la clasa a IX-a de liceu", a subliniat Daniel Funeriu, care a apreciat ca abandonul scolar este o sursa a inechitatii sociale, generata de saracia spirituala.

Totodata, ministrul Educatiei a admis ca asemenea masuri "fundamentale" vor fi implementate nu foarte usor, dat fiind ca multe scoli din mediu rural nu au suficiente sali de clasa, dar si pentru ca ar implica "miscari foarte serioase de personal didactic, care nu se pot produce peste noapte".

"Nu exclud faptul ca acei copii care intra acum in clasa a V-a sa fie primii care vor avea gimnaziul pana in clasa a IX-a. Este o idee in dezbatere si sunt convins ca, pe parcursul discutiilor publice care vor avea loc in jurul noii legi a educatiei, vom ajunge la un consens. Trebuie sa ne grabim, dar sa nu ne pripim", a subliniat ministrul Educatiei.

