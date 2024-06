Funeriu da zeci de profesori pe mana Parchetului, pentru fraude la Bac

Anchetele efectuate de corpul de control al Ministerului Educatiei au dus la sesizarea Parchetului in cazul a zeci de profesori suspectati de fraude la Bacalaureat.

In Mehedinti, judetul cu cea mai mare rata de promovabilitate la Bacalaureatul din 2011, (52,9%), 72 de profesori sunt suspectati de frauda, in urma unei anchete realizate de corpul de control al ministrului Educatiei.

In Arad, Timis, Caras-Severin, Constanta si Hunedoara, sunt in derulare anchete cu privire la desfasurarea Bacalaureatului.

In Ilfov, s-a solicitat Inspectoratului Scolar Judetean sa se sesizeze Parchetul pentru fraude comise de 62 de cadre didactice.

Ministrul a adaugat ca doi directori din Giurgiu vor intra in procedura de evaluare a activitatii, la fel si directorul colegiului national "Sf. Sava" din Bucuresti. In ceea ce priveste cadrele didactice, exista cinci cazuri de cercetare disciplinara in Constanta si doua in Bucuresti.

Funeriu a anuntat si ca institutiile statului au finalizat anchetele pentru incalcarea metodologiei de desfasurare a examenului de Bacalaureat din 2010, iar 55 de cadre didactice sunt vizate fie de masuri care merg de la urmarire penala pana la amenzi penale.

Ministrul a declarat ca Bacalaureatul din 2011 reprezinta "un moment de cotitura in invatamantul romanesc" si "stabileste un standard de corectitudine de la care nimeni nu va indrazni sa faca pasul inapoi".

"Le multumesc profesorilor care intr-un an dificil au aratat ca, in educatie, nu se mai poate oricum, si singurele cai sigure pentru succesul in viata sunt munca si onestitatea", a spus ministrul Funeriu.

"Ministerul va continua colaborarea cu institutiile statului pentru un sistem de invatamant performant si curat, ai carui absolventi sa fie mandri de diplomele lor", a mai promis seful Educatiei.