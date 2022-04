Funeriu, despre rebotezarea "Scolii Altfel": Vine dintr-un ADN de plagiator primitiv

Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, nu pierde ocazia sa taxeze rebotezarea unui program scolar nascut pe vremea mandatului sau la MECT.

Acum, cand incepe in unitatile de invatamant saptamana mult asteptata de elevi, numita initial "Scoala Altfel", dar rebotezata de actualii guvernanti "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", Daniel Funeriu scrie pe blogul sau ca nu vrea ca acest moment al scolii, care a adus lucruri bune pentru copii, sa fie umbrit de disputele politicienilor. "Dar nici nu pot sa las sa treaca netaxate mizeriile acelorasi politicieni", puncteaza fostul ministru.

Funeriu pune redenumirea programului, a carui existenta este legata de reforma in Educatie initiata in vremea mandatului sau in Guvern, pe seama complexelor de inferioritate si pe predispozitia pentru plagiat a celor care i-au urmat la minister din actuala putere politica.

"Cat de mic si chinuit de complexe de inferioritate trebuie sa fii incat sa nu recunosti ca pruncii altuia sunt frumosi si inteligenti? Cat de meschin si lipsit de generozitate, cat de ros de invidie trebuie sa fii sa nu recunosti cand altcineva a facut un lucru bun?

Ads

Ce ADN de plagiator primitiv trebuie sa ai pentru a lua un program, numit, sugestiv si generos, 'Scoala Altfel' si sa-l derulezi, identic pana la virgula, schimbandu-i denumirea in 'Sa stii mai multe, sa fii mai bun!' (suna a limba de lemn venita drept din cavernele comunismului sindicalist, marca Suzana Gadea)", continua consilierul prezidential pe probleme de invatamant Daniel Funeriu, care pune aceasta redenumire a programului pe seama unei invidii primitive.

Ce ar fi fost, mai scrie fostul ministru al Educatiei, ca atunci cand conducea ministerul sa fi schimbat numele programului "Cornul si laptele" in "Sa te hranesti mai bine, sa cresti mai mare"?

"In aceasta linie, astept cu nerabdare momentul in care Victor Ponta se va lauda cu introducerea clasei pregatitoare", adauga Funeriu, amintind ca nici introducerea programului "Scoala Altfel" nu a fost lipsita de critici la momentul respectiv.

Fostul ministru aminteste in postarea pe blog ca proiectul "Scoala Altfel" a fost ideea Oanei Badea.

Ads