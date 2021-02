Daniel Funeriu, fost ministru al Educatiei, critici dure la adresa lui Dragos Bucur: In loc de scoala, a ales "o improvizatie home-made"

Intreg Facebook-ul a fost socat de afirmatia unui artist ca "nu va purta masca si nici nu se va vaccina". Acum cinci ani, acelasi artist, era avocatul numarul 1 al homeschooling-ului. Oripilat ca fetita sa face matematica, citire si alte asemenea materii in scoala noastra obsoleta, speriat ca scoala risca sa-i distruga copilului "frumusetea interioara", a anuntat ca "va merge pe calea sa" si va face homeschooling.Adica isi descolarizeaza copilul si se ocupa el, impreuna cu sotia, de educatia fetitei. A fost, atunci, o intreaga isterie, pe logica "lasa ca stim noi cat de stresant si prost e sistemul, stiu eu, ca parinte, ce e mai bine pentru copilul meu, sa nu se bage statul sa imi spuna mie ce sa fac cu copilul meu". Am luat pozitie ferma, explicand ca eu sunt cel care s-a opus introducerii in lege a posibilitatii homeschooling-ului.Din doua motive esentiale: primul pentru ca este neconstitutional si al doilea pentru ca este "o operatie pe creierul copiilor nostri pentru care nu suntem pregatiti". Am fost atacat cu o rara violenta . Dar...1) pandemia ne-a fortat pe toti la "homeschooling". Nu are rost sa o lungesc aici, rezultatele le vedeti cu totii. Intreaga planeta se chinuie sa-i ajute pe copii sa recupereze, tulburarile psihice ale copiilor (si parintilor) cresc alarmant, in situatia in care, totusi, multi parinti lucreaza de acasa. Imaginati-va homeschooling cu parinti mai putin disponibili ca in pandemie...2) Artistul care a inceput aceasta nebunie cu homeschoolingul este acelasi care declara, zilele astea, ca "nu poarta masca si nu se vaccineaza". Un om care da dovada de acelasi discernamant ca sosoaca. Desigur, puteti decide singuri daca e bine pentru copilul dumneavoastra sa urmati sfaturile unui asemenea om.Articolul 32, aliniat 5 din Constitutia Romaniei:Invatamantul de toate gradele se desfasoara in unitati de stat, particulare si confesionale, in conditiile legii.M-am opus introducerii homeschooling-ului in Legea 1 si imi asum acest lucru. Toti politicienii papagali fug de dezbaterea asta, sa nu supere pe nimeni, dar noh, la cati mafioti am suparat la viata mea, ce mai conteaza 2-3 oameni...Plus ca n-o sa mai candidez vreodata. Faptele: o doamna deputat pe care o apreciam foarte mult imi cerea cu o insistenta neobisnuita sa introduc asta in lege.A renuntat repede in fata argumentelor echipei ministerului, si mi-a dezvaluit si motivul insistentei initiale: "Cei care insistau pe langa mine pareau sa aiba motive religioase", zice ea. Eu nu ezit sa o spun mai pe sleau: acei oameni, si nu numai ei, erau niste sectanti* ciudati.O spun clar cu atat mai mult cu cat aveam si alte informatii institutionale credibile: cei care insistau pe la toate usile erau sectanti ciudati care aveau ca unic scop indoctrinarea religioasa a copiilor prin acest mijloc.E limpede ca in agenda/trena lor cadeau oameni de buna calitate si credinta, exasperati (pe buna dreptate) de proasta calitate a invatamantului de stat. Fondul de comert al extremistilor de tot soiul a fost intotdeauna exasperarea justificata a oamenilor fata de realitatea cotidiana.Pentru a nu cadea in capcana, acestor oameni le-am dat alternativa corecta la invatamantul obligatoriu de stat: invatamantul privat, introducand in lege principiul de bun simt "banul urmeaza elevul", anume plata de catre stat a aceleiasi sume per elev, indiferent daca copilul este la o scoala de stat sau una privata acreditata.Iar pentru cei cu convingeri religioase puternice, pe care ii respect foarte mult, am incurajat scolile confesionale autorizate, asa cum prevede Constitutia. Am si deschis cateva. Din pacate abia dupa 5 ani guvernul Ciolos a aplicat aceasta masura. Evident, scolarizarea acasa este reglementata pentru copiii cu probleme medicale.Sa pun insa punctul pe i: homeschooling-ul nu este o "alternativa educationala", ci o tentativa de inginerie sociala. Una pe care societatea noastra nu o poate gestiona acum. Paradigma homeschooling-ului e total diferita de ceea ce pretind, din nestiinta, indoctrinare sau naivitate promotorii sai: aici nu e vorba despre optimizarea invatarii/educarii. De ce avem legi nationale/regionale ale educatiei?Pentru ca societatile noastre considera ca invatarea/educarea copilului nu sunt numai la dispozitia parintilor, ci si conform unor reguli general acceptate de societate: faptul ca esti parinte nu iti da dreptul exclusiv (privilegiul) asupra educatiei propriului copil.In primul articol al Constitutiei scrie ca "Romania este stat de drept, democratic si social". Povestea cu libertatea individuala nu tine: libertatea absoluta presupune responsabilitate absoluta. Ceea ce stim ca nu poate exista. Nu ai voie sa ii dai copilului tau droguri , nu e voie sa ii aplici pedepse corporale si exista multe alte interdictii. Si e foarte bine asa.Societatea considera ca educatia trebuie sa fie si printre atributiile ei. E bine asta, e rau? Nu stiu si nici nu tine de mine sa decid asta. Societatea trebuie sa decida. Dar trebuie sa fim constienti ca daca acceptam homeschooling-ul, aceptam sa facem fara anestezie si fara a fi calificati, o operatie pe creierul societatilor noastre. Eu unul nu sunt pregatit pentru asa ceva.Asadar: daca sunteti nemultumiti de calitatea scolior publice, nu inlocuiti o problema (adesea reala) cu una si mai mare, improvizatii home-made. Faceti bine si votati oameni destepti, care stiu cum sa faca scoala. Daca nu reusiti asta, ca noh... politica pute, atunci va raman alternativele educationale reale si scolile private. Care in urma legii educatiei au inceput sa fie finantate si de stat in mandatul lui Ciolos.Sigur, sunt si argumente tehnice, dar ele sunt aproape neglijabile pentru cine intelege corect miza: daca acceptam homeschooling, fiecare parinte va primi de la stat costul standard per elev, adica vreo 3500 de lei pe an. Si atunci sa vezi ce succes o sa aiba homeschooling-ul printre cei mai saraci 10% dintre parinti, mai ales printre cei care au nevoie de o mana de ajutor in ograda din partea copiilor de 7 ani.Traim intr-o tara in care statul abia isi poate controla prim-ministrii plagiatori. Sa vezi ce misto o sa verifice educatia data de geniile nedescoperite ale pedagogiei de sufragerie. Nici nu intru in aspecte de socializare si invatarea normelor sociale, ca o sa imi sara toti razvratitii in cap, si o sa imi explice ca e dreptul lor sa faca ce ii taie capul si ca sunt un comunistoid. Si vor utiliza ca argument suprem "Another Brick in the Wall" melodie ale carei versuri, desi fan absolut al lui Pink Floyd , mi-au produs un disconfort major deja la varsta de 9 ani.PS: da, homeschooling-ul este solutia, unica de fapt, pentru educarea copiilor din comunitati izolate. e greu daca esti un copil unic in 1000 de km patrati sa mergi la scoala... Dar stim ca nu despre asta e vorba in speta...* prin "sectant", in acest text, nu ma refer strict la vreo "credinta religioasa" ciudata, ci, mai general, la fanatici.