Funeriu a demisionat din Consiliul director al ICR, "transformat intr-un CAP cultural"

Consilierul prezidential Daniel Funeriu a demisionat, luni, 29 octombrie, din functia de membru al Consiliului director al Institutului Cultural Roman (ICR), motivandu-si decizia prin efectele pe trecerea Institutului in subordinea Senatului le-a avut in patru luni de la implementare asupra Institutului, transformandu-l intr-un "C.A.P. cultural".

"In urma modificarilor legislative operate prin OUG nr. 27/2012, s-au creat premisele unei agresiuni politice fatise asupra ICR si, prin aceasta, asupra culturii nationale. Preluarea controlului asupra ICR de catre institutii parlamentare (Senatul Romaniei) si guvernamentale structural politizate a facut posibila transformarea premiselor in realitate", explica Funeriu in scrisoarea de demisie.

Potrivit acestuia, "lipsa de orizont, aplatizarea valorica, rafuiala meschina, 'genocidul' ideilor sunt primele concluzii care se desprind dupa patru luni de implementare a OUG nr. 27/2012. Cel mai vizibil rezultat al ICR in ultima perioada a fost monopolizarea portalului institutiei pentru raspandirea panseurilor incetosate ale presedintelui ICR. Pe scurt, consecinta OUG nr. 27/2012 asupra ICR este transformarea acestuia intr-un 'C.A.P. cultural'".

In aceste circumstante, Funeriu isi prezinta demisia functia de membru al Consiliului de conducere al ICR presedintelui Romaniei manifestandu-si convingerea ca ,Presedintia Romaniei nu poate sa fie partasa la actuala deriva a reprezentarii internationale a culturii romanesti, dominata de stridente nationaliste, actiuni, metode si concepte care apartin unei epoci revolute".

Guvernul a adoptat pe 13 iunie Ordonanta de Urgenta 27/2012, prin care ICR trece de sub autoritatea presedintelui in subordinea Senatului.

Ads