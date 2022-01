Noul prefect al judeţului Vaslui, Daniel Garincha Onofrei, a fost instalat joi, 13 ianuarie, în funcţie. El a depus jurământul în prezenţa angajaţilor Instituţiei Prefectului şi a reprezentanţilor celorlalte instituţii publice din judeţ.

”Mă consider un privilegiat că am avut ocazia ca zece luni să lucrez alături de profesionişti, toţi cei care lucrează în cadrul Prefecturii. Am avut mare norc să mă consult cu dumneavoastră în toate problemele, am primit numai sfaturi corecte şi bune. Cu instituţiile la fel am avut o legătură destul de corectă şi de coerentă. În continuare îmi doresc acelaşi lucru.

Vă asigur în continuare de aceeaşi transparenţă şi deschidere către comunicare”, a declarat Daniel Onofrei, care a ocupat anterior funcţia de subprefect.

Daniel Garincha Onofrei deţine funcţia de secretar general al Filialei Teritoriale a PNL Vaslui.

Guvernul a decis, în şedinţa de miercuri, numirea de noi prefecţi în judeţele Bistriţa-Năsăud, Galaţi, Maramureş, Prahova şi Vaslui.

Funcția lui Onofrei ar fi fost negociată de Nelu Tătaru

Numirea lui Daniel Onofrei în funcția de prefect vine ca urmare a negocierilor pe care Nelu Tătaru le-a purtat la București, având în vedere că înaintea acestor discuții, județul Vaslui era dat cu totul pe mâna social-democraților, scrie Vremeanoua.ro.

„Am avut o hotărâre de Guvern pe care am adoptat-o în care au fost pe de o parte eliberați doi prefecți și 10 subprefecți din funcție și au fost numiți cinci prefecți și 15 subprefecți. În total, din cei 42 de prefecți au fost numiți, de la momentul negocierii politice, 17 prefecți, urmând ca restul până la 42 fie rămân în funcție, cum este cazul 14 prefecți de la PNL și 3 de la UDMR. Deci 17 rămân în funcție.

Vorbim de un rest de 16 prefecți care trebuiesc numiți în ședințele viitoare. Pe măsură ce vom primi toate confirmările de la instituțiile statului care au această obligație de validare a candidaturilor, pentru că facem aceste verificări, vom veni în Guvern cu aceste propuneri – 13 de la PSD, doi de la PNL și unul de la UDMR”, a afirmat Lucian Bode, la finalul ședinței de Guvern de miercuri.

Cine este noul prefect de Vaslui

Daniel Garincha Onofrei este absolvent al Liceului de informatică „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, noul prefect al județului Vaslui a urmat cursurile Facultății de Management al Afacerilor, încheiate cu un master în management financiar și în administrație publică. În 2008, acesta a mai obținut un atestat pentru măsurători în tehnologii de comunicare, dar și un certificat de evaluator de competențe profesionale. În anul 2012, Daniel Onofrei a absolvit și un curs de inspector în domeniul securității și sănătății muncii. Din 2016 și până anul trecut, acesta a ocupat funcții de administrator, manager financiar și director economic în cadrul mai multor societăți din județul Vaslui. Începând din luna martie 2021 și până miercuri, 12 ianuarie 2022, acesta a ocupat funcția de subprefect al județului Vaslui. Noul prefect va face echipă cu Mircea Gologan, un tehnocrat cu multă experiență în cadrul Prefecturii și cu Dorin Apostu, fost viceprimar la municipiului Bârlad.

