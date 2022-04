Deputatul PSD Daniel Ghiță a comis un nou derapaj după ce s-a arătat deranjat de preocuparea autorităților române de situația din Ucraina, în contextul în care zilele trecure premierul Nicolae Ciucă și președintele PSD Marcel Ciolacu au vizitat orașul Kiev și s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj pe Facebook, deputatul PSD susține că autoritățile statului „se închină” Ucrainei, în timp ce „românii mor de foame”.

„Cât timp ne mai închinăm Ucrainei? În timp ce românii mor de foame, prețul la gaz, energie, combustibil sărăcește poporul român. Oamenii trăiesc în frică si sărăcie. Chiar nu avem altceva de făcut decât să ne închinăm (zilnic) Ucrainei? Prioritate are România!”, a notat Daniel Ghiță pe Facebook.

Mesajul lui Ghiță vine în contextul în care șeful său de partid, Marcel Ciolacu, a vizitat în urmă cu câteva zile capitala ucraineană și s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski.

Daniel Ghiță a mai avut o reacție deplasată în urmă cu o lună când a anunțat că va părăsi plenul Parlamentului României în momentul discursului președintelui Ucrainai Volodimir Zelenski. Acesta susținea atunci că românii au fost umiliți de Zelenski pe timp de pace.

"Zelenski o sa vorbească în Parlamentul României?! Eu, voi părăsi sala! Președintele țării trebuie să facă orice posibil să fie PACE, nu campanii de imagine în timp de război! Modul cum au fost umiliți românii pe timp de pace in Ucraina (nu au avut voie sa fie in Parlament, nu au voie sa meargă la slujbă in limba română, școli, limba româna interzisă, Minoritățile nu sunt recunoscute, etc) a arătat adevăratul respect față de România! Ucraina nu a avut respect fațâ de România. Noi, am primit cu brațele deschise refugiații. Așa e romanul: om bun și credincios!

De ce românii NU sunt recunoscuți ca minoritate în Ucraina, domnule Zelinski? E ușor să duci un război dintr-un bunker, în timp ce poporul tău moare! Un adevărat lider moare pentru poporul său, nu invers. Peace and stop the war! Nihil Sine Deo", afirma Daniel Ghiță pe Facebook.

La începutul lunii februarie, Ghiță a votat „pentru” la moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, deși directiva partidului a fost pentru un vot contra. „Pentru” a votat și deputautul Dumitru Coarnă, care, mai apoi, a fost sancționat de PSD. Ulterior, Dumitru Coarnă a fost dat afară din PSD după ce acesta a participat alături de Diana Șoșoacă, Mihai Lasca și Francisc Tobă la o întâlnire cu ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin. Cei patru parlamentari au prezentat atunci o propunere privind o așa-numită ”poziție de neutralitate” a României în războiul declanșat de Rusia în urma invadării Ucrainei.

Cu toate că Daniel Ghiță a mai avut și alte poziții controversate în interiorul PSD, cum ar fi susținerea pentru Legea Suveranității depuse de senatoarea Diana Șoșoacă, acesta a scăpat mereu nepedepsit.

