Parlamentar PNL, despre deputatul PSD Daniel Ghita, fost luptator K1: Avem un Sosoc si in Camera Deputatilor! Cand nu doarme, face circ!

Fostul director al Gradinii Zoologice din Timisoara este revoltat ca Ghita nu poarta masca in Parlament si vorbeste neintrebat."Avem un Sosoc si in Camera Deputatilor! Cand nu doarme, face circ! Dovada clara ca pumnii si picioarele incasate in cap nu duc la nimic bun!", a scris Chira pe Facebook. Deputatul liberal a postat si o fotografie in care Daniel Ghita pare ca motaie. "Nu l-as putea numi un coleg. Cred ca nu e coleg cu niciunul daca nu poate sa ne respecte pe noi, sa se respecte pe el. Se face de ras, deja toata lumea rade, de cand a inceput mandatul el face numai circ, cateodata mai si doarme. Ma deranjeaza si ca nu purta masca, si ca vorbeste neintrebat.In Parlamentul Romaniei se vorbeste cand ti se da cuvantul de la tribuna, nu se urla ca un descreierat din sala. Nimeni nu face asa ceva . E primul caz din Camera Deputatilor care se manifesta in felul acesta. I s-a atras atentia si astazi. Eu chiar stateam mai in spate si chiar nu auzeam ce spune prim-ministrul Catu... Pune tot felul de intrebari peste toata lumea, vorbeste pur si simplu neintrebat, urla fara masca in Parlament, nu respecta nicio regula, nicio cutuma parlamentara. Jumatate din colegii parlamentari sunt noi, dar nimeni nu se manifesta in felul asta", a declarat Claudiu Chira pentru Expressdebanat.ro.