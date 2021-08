Atac deșănțat al deputatului PSD Daniel Ghiță la adresa lui Clotilde Armand: "Dacă erai în Franța, te luau vestele galbene și te aruncau la tomberon!"

Pus de către PSD anul trecut pe o poziție favorabilă la alegerile parlamentare, Daniel Ghiță susține că „eu am muncit din greu” și că „mi-am câștigat mandatul prin votul cetățenilor”, în timp ce, Clotilde Armand , ar fi „venit să fure în România”.„În loc să își dea demisia și să răspundă în fața procurorilor, Clotilde se ceartă cu mine pe facebook. Spre deosebire de ea, care a venit să fure în România, eu am muncit din greu și am trudit pentru ca să îmi construiesc o viață, nu am luat bani degeaba de la Bechtel , nici nu am fraudat alegerile, ci mi-am câștigat mandatul prin votul cetățenilor, nu umblând la sacii cu voturi”, a scris Daniel Ghiță pe Facebook Fostu luptător K1 i-a mai transmis primarului că „nu are nici un drept să facă pe moralista” și o acuză că a lăsat orașul în gunoaie, „după care mai faci șiu pe mironosița!”. Totodată, deputatul subliniază că USR este o „rușine” pentru România și insinuează că formațiunea ar primi ordine de la președintele Franței Emmanuel Macron „Voi, de la USR, sunteți o Rusine pentru București și pentru România! Dacă erai în Franța și îți băteai joc de Paris în halul acesta, te luau vestele galbene pe sus și te aruncau la tomberon! Bine că vii în România să te dai mare edil, în timp ce sute de mii de francezi nu mai știu cum să scape de tăticul vostru Macron!Vede o lume întreagă că în Franța șeful vostru îi bate pe protestatari și se comportă ca un dictator, dar veniți să ne dați nouă lecții de democrație, în timp ce voi vă cocoțați pe munții de bani pe care i-ați luat de la poporul român!”, a mai relatat Ghiță.În încheiere, social-democratul a subliniat că Armand „trebuie aruncată la groapa de gunoi a istoriei”, acuzând-o de mai multe ori că a venit în România „să fure ca în codru”.„Clotilde trebuie aruncată la groapa de gunoi a istoriei, că tot îi plac ei gunoaiele! După o asemenea hoție nesimțită, după ce a sfidat o întreagă națiune, după ce ne-a tratat ca pe o colonie de sclavi fără drepturi, Clotilde trebuie dată ca exemplu tuturor celor care vin de afară să ne învețe democrația, ca apoi să ne fure ca în codru!Clotilde trebuie să plece în cătușe pentru ca nimeni, vreodată, să nu mai îndrăznească să ne fure alegerile în timp ce ne dă lecții franțuzite! Dar primul pas este să o demitem prin referendum! Semnați pentru plecarea lui Clotilde!”, a conchis Daniel Ghiță.