Deputatul Daniel Ghiţă cere testarea periodică a demnitarilor pentru consum de droguri sau alcool. „Cei prinși să nu mai ocupe niciodată funcții publice”

Parlamentarul susține că a primit solicitări de la cetăţeni din circumscripţia sa, după scandalul public în care a fost implicat premierul „Solicit testarea demnitarilor pentru a vedea dacă au consumat droguri sau alcool!În urma scandalului public legat de faptele de tinerețe ale premierului Florin Cîțu, am primit sute de solicitări de la cetățenii români din circumscripția mea electorală, dar și din toată țara și din diaspora, prin care mi s-a cerut ca, în calitatea mea de parlamentar, să iau măsuri pentru a îndepărta de la pârghiile statului român demnitarii care se droghează sau umblă beți.De aceea propun public ca toți demnitarii statului român, începând cu cei de la Palatul Victoria și cu premierul în frunte, să fie testați periodic și verificați dacă au consumat droguri sau alcool.Iar cei prinși drogați sau beți să fie demiși, desigur, și să nu mai ocupe niciodată funcții publice”, a transmis deputatul PSD Daniel Ghiță.Parlamentarul a transmis că „România trebuie să fie condusă de oameni lucizi”.„Responsabilitatea uriașă care apasă pe umerii miniștrilor și a premierului este prea mare pentru ca România să își permită să fie condusă de persoane care se află sub influențe bahice sau care au ingerat substanțe interzise. Dacă legea interzice conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului sau a drogurilor, cum poate fi condusă o țară în acest fel?România trebuie să fie condusă de oameni lucizi și în deplinătatea facultăților mintale și psihice!Iar dacă vrem fără penali în funcții publice, cu atât mai mult trebuie să fim de acord , la nivelul clasei politice, că drogații și bețivanii nu au ce să caute în funcții publice!Cine este de acord?Nihil Sine Deo”, a adăugat parlamentarul.