Deputatul PSD Daniel Ghita recidiveaza cu o noua declaratie socanta: "Suntem ca evreii care aveau o banda pe mana in timpul razboiului"

Acesta a declarat duminica, 14 martie, la postul de televiziune B1 TV ca parlamentarii PSD sunt stigmatizati in Parlament ca evreii in perioada celui de-Al doilea Razboi Mondial."Suntem ca evreii care aveau o banda pe mana in timpul razboiului, asa sunt acum pesedistii, suntem jigniti in permanenta.. 'ciuma rosie', 'ciuma rosie'", a spus Ghita.El se simte tracasat de cei de la USR -PLUS.A relatat si cum este tracasat in permanenta de cei de la USR/PLUS: "Ma jignesc, spun lucruri, dupa care pun telefonul pe mine. Nu pot sa le fac nimic. Asa se intampla in permanenta in Parlament, in loc sa-si vada de treaba".Fostul luptator Daniel Ghita a devenit protagonistul unui videoclip viral pe internet dupa o declaratie politica sustinuta saptamana aceasta in Parlament. De la tribuna Camerei Deputatilor, Daniel Ghita a lansat un atac la adresa deputatului USR PLUS Mihai Politeanu. Interpelarea a fost presarata insa cu greseli gramaticale. Daniel Ghita a parut pe alocuri coplesit de citirea propriului discurs.In urma cu cateva zile el a declarat: "Sunt colegi de-ai nostri din Parlament care efectiv arunca de fiecare data cu noroi, vorbe fara acoperire in fapte, delatiuni mizerabile, specifice fostei securitati. Ce sa intelegem de aici, ca aceste fantome a trecutului ne urmareste si ne otraveste vietile si astazi, sau ca unii dintre noi sunt copiii fostilor securisti, care au distrus destine si vieti?", a mai spus Daniel Ghita.