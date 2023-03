Surpriză mare în Italia: băiatul lui Paolo Maldini a învins-o pe Inter

Echipa italiană Spezia a învins surprinzător vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia milaneză Inter, în etapa a 26-a din Serie A.

La Spezia, Inter a avut ocaziile. Mai întâi un penalty executat de Lautaro Martinez şi apărat de portarul gazdelor, Dragowski (min. 14), apoi un gol anulat la acelaşi jucător argentinian, după un ofsaid la Lukaku (min. 46).

Gazdele au replicat prin Daniel Maldini, băiatul lui Paolo Maldini, împrumutat de Spezia de la AC Milan, care a deschis scorul în minutul 55, din pasa lui Nzola. Finalul a fost extraordinar. Dumfries a obţinut un penalty pentru Inter, în minutul 83, transformat de Lukaku, dar gazdele au reuşit să obţină victoria în minutul 87, când acelaşi Dumfries l-a faultat pe Kovalenko în careu şi M’Bala Nzola a înscris pentru 2-1.

Inter este pe locul secund în Serie A, cu 50 de puncte, iar Spezia are 24 de puncte pentru locul 17, primul peste poziţiile de retrogradare.

Lazio (48 de puncte), AS Roma și Milan (47) sunt pe urmele lui Inter.

Napoli (65 de puncte) este aproape campioană.

