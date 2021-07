Cel mai emotionant mesaj dupa moartea misterioasa a actorului de 23 de ani: "Inima mea e zdrobita"

Vestea a indurerat lumea filmului si nu numai, Daniel Mickelson fiind un actor in plina ascensiune. El s-a astins din viata in conditii misterioase, la data de 4 iulie 2021, insa vestea a aparut cu intarziere, dupa cateva zileCea care a confirmat decesul a fost sora actorului, modelul Meredith Mickelson, cu un mesaj emotionant pe Instagram, alaturi de o fotografie din copilaria celor doi. "Inima mea e zdrobita", a scris, printre altele, Meredith.Din primele informatii, se pare ca Daniel Mickelson se afla intr-o excursie in Hawaii in momentul decesului si era insotit de iubita sa.