AFP, despre Morar: O figura centrala a luptei anticoruptie din Romania paraseste Parchetul General

Procuror-sef in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in Romania, in perioada 2005-2012, si laudat de Uniunea Europeana pentru rezultatele sale, Daniel Morar a anuntat vineri ca renunta la functia de prim-adjunct al procurorului general, in conditiile in care liderii politici par sa considere prezenta sa "o problema", comenteaza vineri France Presse.

"In momentul in care cei mai importanti oameni din statul roman, premierul Victor Ponta si presedintele Traian Basescu, iti spun ca e o problema mare de constitutionalitate si iti spun tie, Morar, ca ramanand acolo impiedici numiri in fruntea Ministerului Public sau ca esti o problema pentru sistem, este momentul sa pleci", a spus Morar intr-o scurta declaratie pentru presa.

Morar urma sa ramana, in principiu, prim-adjunct al procurorului general pana in iunie, aminteste agentia de presa franceza.

De luni de zile, Romania, aflata sub supravegherea Bruxellesului in domeniul justitiei, trebuie sa numeasca noi sefi la conducerea DNA si a Parchetului General, doua institutii cheie in lupta impotriva coruptiei.

Saptamana aceasta, Victor Ponta - care asigura si interimatul la justitie - si-a prezentat propunerile pentru aceste functii, primind sprijinul presedintelui Traian Basescu, rival politic cu care a avut de-a lungul timpului o coabitare adesea turbulenta si care trebuie sa sa valideze aceste numiri, dupa un aviz al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), comenteaza AFP.

Mai multe organizatii neguvernamentale si magistrati au criticat absenta unui proces transparent de candidaturi si de selectie pentru aceste posturi cheie, denuntand un "troc politic".

Potrivit France Presse, Morar si-a exprimat regretul cu privire la declaratiile de joi ale presedintelui Basescu, care a afirmat ca avizul procurorilor si magistratilor pentru aceste numiri nu conteaza si ca este vorba "exclusiv de o intelegere intre actorii politici".

Morar, care din luna iunie va fi judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), a cerut Comisiei Europene sa continue sa manifeste aceleasi standarde de exigenta, aceleasi criterii pentru a judeca justitia romana, potrivit agentiei de presa. El a apreciat ca procurorii anticoruptie si judecatorii au facut "o munca extraordinara", in ultimii ani, in lupta impotriva acestui flagel in Romania.

Mai multi ministri si un fost premier au primit condamnari definitive cu inchisoarea in ultimii ani pentru fapte de coruptie, o premiera dupa caderea dictaturii, in 1989.