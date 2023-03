Daniel Morar, detasat inca 6 luni la sefia Parchetului General

Sectia pentru procurori a CSM a hotarat, luni, cu unanimitate de voturi, detasarea pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 2 aprilie 2013, a procurorului Daniel Morar in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In acest mod, Daniel Morar va ramane la conducerea Parchetului de pe langa ICCJ, in conditiile in care ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, a taraganat procedura de desemnare a unui nou procuror general si a unui nou procuror sef al DNA, Parchetul de pe langa ICCJ si DNA fiind conduse in prezent de interimari.

Daniel Morar si-a exprimat acordul pentru detasare, cu mentiunea ca aceasta va inceta la data de 8 iunie 2013, data de la care va prelua, conform Decretului Presedintelui Romaniei din 25.03.2013, mandatul de judecator la Curtea Constitutionala, se arata intr-un comunicat CSM.

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, cu unanimitate de voturi - in baza art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 si art. 40 alin. (1) lit. a din Legea nr. 317/2004 - detasarea, pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 2 aprilie 2013 a domnului procuror Daniel Marius Morar in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la solicitarea formulata de procurorul general adjunct al PICCJ.

Conform art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 'Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data", se arata in comunicatul remis presei de CSM.

Membrii sectiei pentru procurori din CSM au decis luni, in unanimitate, ca "prin exceptie, pentru rezolvarea situatiilor de vacanta a acestor functii, este prevazuta in mod expres posibilitatea delegarii, iar din interpretarea sistematica a textelor de lege - astfel cum au fost aplicate si in alte situatii asemanatoare - rezulta ca aceste functii pot fi, de asemenea, ocupate prin detasare".

De asemenea, in comunicatul remis presei se mai arata ca, potrivit art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii, precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale."

Conform alin. (2) al art. 58 din lege, detasarea poate fi dispusa de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 3 ani.

"Din modul in care este reglementata detasarea, rezulta indubitabil ca scopul dispunerii acestei masuri este de a asigura functionarea in bune conditii a instantelor, a parchetelor, a unor institutii din cadrul sistemului judiciar sau chiar a unor institutii din afara sistemului judiciar, numai in interesul institutiei care o solicita", se mai arata in comunicatul remis presei de CSM.

Sectia pentru procurori a Consiliului subliniaza faptul ca a avut in vedere, in luarea acestei decizii, "importanta asigurarii continuitatii si stabilitatii conducerii la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, atat din perspectiva interna, cat si din perspectiva reprezentarii externe", in conditiile in care procedura de selectie a procurorului general, declansata de catre ministrul Justitiei, Mona Pivniceru, la data de 17 septembrie 2012 nu s-a finalizat prin numirea vreunei persoane in aceasta functie, iar "o noua procedura nu a fost inca declansata".

