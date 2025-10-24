Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO

Daniel Naroditsky, mare maestru și cunoscut comentator de șah, a decedat la 29 de ani. În presa internațională au apărut detalii despre penultima noapte din viața sa.

„Familia Naroditsky anunță cu tristețe vestea neașteptată a decesului lui Daniel”, se arată într-o declarație transmisă de clubul lui Naroditsky, Charlotte Chess Center, către X pe 20 octombrie. „Daniel era un jucător de șah talentat, educator și membru îndrăgit al comunității de șah. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în acest moment de doliu.”

Ultimele mișcări pe tabla de șah ale marelui maestru sunt păstrate în imagini sfâșietoare. Sunt tulburătoare, crude și lungi, durând exact două ore și jumătate și înfățișând penultima dimineață din viața lui Daniel Naroditsky.

În imaginile de pe rețelele de socializare, Naroditsky se afla în biroul său de acasă din Charlotte, Carolina de Nord, și își desfășura activitatea pe ecranul din fața sa, descriind meciurile pe care le joacă.

Dar aceste imagini erau diferite, pentru că erau primele ore ale zilei de sâmbătă, iar una dintre cele mai influente și iubite figuri din șah părea să se afle într-o criză profundă, în mijlocul unei transmisiuni în direct.

Ads

Nu șirul de înfrângeri în cascadă atrage atenția, chiar dacă este neobișnuit - în lumea rapidă a jocurilor blitz de trei minute, el era printre cei mai buni. Îngrijorarea cea mai mai mare este legată de comportamentul său.

După 43 de minute, a urmat un monolog, referitor la persoanele despre care era convins că încearcă să-i ruineze viața. ”Nu aș putea trăi dacă aș ști că unii au ideea că sunt falit moral”, a spus Naroditsky.

Până atunci, jucase cinci meciuri și câștigase trei, dar curând au venit și înfrângerile. Zece la rând. Odată cu ele, starea de spirit s-a înrăutățit.

La un moment dat, după o înfrângere, tânărul de 29 de ani a fost văzut apucându-se de buclele de la păr, înainte de a lovi cu pumnul stâng în masă. Pe rând, trecea de la engleză la rusă, limba părinților săi.

Abonații la feed-ul său Twitch, confuzi în timp ce urmăresc desfășurarea, încep să-l întrebe pe Naroditsky în secțiunea de comentarii dacă este bine, toate acestea venind înainte ca soneria să sune, la două ore și un sfert de la începerea videoclipului.

Ads

Nu era clar cum au intrat apoi în casă Oleksandr Bortnyk și Peter Giannatos, doi dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Naroditsky.

”Trebuie să te duci la culcare, omule!”, a fost prima intervenție a lui Giannatos către tipul pe care îl numeau mereu Danya.

„Știu, mai dați-mi doar câteva jocuri și mă duc la culcare. Am setat o oră de stingere la ora 2 dimineața, ce s-a întâmplat?”, răspunde Naroditsky.

În timp ce ultimele două jocuri au loc, Bortnyk, un mare maestru ucrainean, și Giannatos, șeful clubului lor de șah, nu pot face altceva decât să privească.

Când ultimele două jocuri ale lui Naroditsky s-au terminat, ambele câștigate, Giannatos a încercat din nou să-l oprească. „Danya, termină transmisiunea”, spune Giannatos ferm.

„Pot să închei cu următoarea înfrângere?” este răspunsul. „Nu. Îl deconectez dacă nu-l închei.”

Ceea ce îi spune Naroditsky în continuare este devastator. „Problema este că, de la chestiile cu Kramnik (n.r. șahistul rus care l-a acuzat deseori că a trișat în timpul partidelor online), simt că, dacă încep să mă descurc bine, oamenii presupun cele mai rele intenții.”

Ads

„Nu trebuie să le dovedești nimic acestor oameni”, spune Giannatos.

Naroditsky a început încă un joc sâmbătă, pe la ora 2 dimineața, înainte de a-și încheia transmisiunea. A fost găsit mort pe canapeaua lui de Bortnyk, în următoarea dimineață, duminică.

Naroditsky, un geniu al șahului

Naroditsky, care a crescut în zona Bay Area, s-a remarcat în comunitatea șahistă încă de la o vârstă fragedă, câștigând secțiunea Under 12 a Campionatului Mondial de Șah pentru Tineret în 2007. A publicat o carte, Mastering Positional Chess, în 2010, la vârsta de 14 ani.

În 2013, a câștigat Campionatul Junior al SUA, iar la sfârșitul anului a obținut titlul de mare maestru. În 2014, a primit Samford Chess Fellowship, unul dintre cele mai importante premii pentru tinerii maeștri americani de șah. În următorul deceniu, Naroditsky a continuat să concureze în Campionatele SUA de șah și a fost clasat în mod regulat printre cei mai buni 200 de jucători din lume.

Naroditsky avea, de asemenea, peste 484.000 de abonați pe canalul său de YouTube, unde transmitea în direct partidele sale de șah, însoțite de comentarii. Pe 17 octombrie, a postat ultimul său videoclip pe contul său — primul după câteva săptămâni — după ce le-a spus urmăritorilor săi că „ia o pauză creativă”.

Cauza decesului este încă necunoscută. Fostul campion mondial la șah Vladimir Kramnik a sugerat că ar putea fi vorba de folosirea unor substanțe interzise.

Ads