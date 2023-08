Adevăratul motiv pentru care președintele Rapidului n-a fost la meciul cu Petrolul

Rapid a bifat al treilea meci fără victorie, iar o parte din fanii rapidiști l-au jignit pe președintele clubului giuleștean, Daniel Niculae, pe care l-au înjurat și i-au cerut să plece.

Daniel Niculae a dezvăluit că nu a fost prezent la eșecul cu Petrolul, scor 0-2, iar asta din cauză că s-a simțit extrem de rău.

„E prima oară când vorbesc cu presa după meciul cu Petrolul. Din păcate nu am putut fi prezent și fizic la meci pentru că nu m-am simțit foarte bine, abia luni după amiază am reușit să ies din casă. M-am simțit foarte rău, am și vomitat, de aia nu am venit la meci.

Nu a fost chiar întreg stadionul din ce am înțeles. Nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord cu injuriile, dar trebuie să-i înțelegem și pe suporterii noștri pentru că nu am început foarte bine acest campionat. Vă dați seama, după ce îți înscrii două autogoluri într-un derby contra Petrolului, vine a doua înfrângere consecutivă, lucrurile nu sunt în ordine. Îi înțeleg din punctul acesta de vedere, încercăm să reglementăm lucrurile, și să reușim să câștigăm duminică.

Da… Niciun jucător cu trecut rapidist, mai ales că eu sunt născut și crescut acolo, nu merită să fie înjurat. Din păcate acestea au fost lucrurile, trebuie să ne punem și în pielea suporterilor, pe marea majoritate dintre ei îi înțeleg, e și o frustrare a lor… Nu am reușit să câștigăm contra Petrolului, veneam după o altă înfrângere.

Poate nici jocul nu a fost atât de bun pe cât au sperat ei. Ați văzut, lumea a încurajat echipa până spre final… Dacă noi ne-am fi ridcat la nivelul suporterilor, cu siguranță am fi fost pe primul loc. Însă sperăm să o facem pe viitor”, a declarat Daniel Niculae pentru Fanatik, citat de prosport.ro.