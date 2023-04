„Aud de două zile doar bocete și jale, mai mult decât la înmormântarea Mariei Tănase" Reacția Rapidului după meciul scandal contra FCSB

Rapid a învins cu 1-0 FCSB într-un meci care a scandalizat opinia publică din cauza arbitrajului prestat de Horațiu Feșnic.

Pus la zid de majoritatea oamenilor de fotbal, centralul clujean este apărat de președintele giuleștenilor Daniel Niculae.

„Aud de două zile doar bocete și jale, mai mult decât la înmormântarea Mariei Tănase. Aud din București până la Botoșani. Acolo nu am mai auzit bocete după ce piciorul lui Papeau a fost rupt și nu l-am putut folosi 4 luni de zile. Din punctul meu de vedere, nu cred că a fost vreo intrare de cartonaș roșu. La Onea se vede că are o intensitate și că de abia îl atinge.

Nu se duce cu talpa, pur și simplu vrea să oprească contraatacul. La Grigore este un atac din spate, dar nu are intenția să-l atace pe Compagno. Din punctul meu de vedere, nu e de cartonaș roșu. Dacă stăm să ne uităm și să facem o comparație singurul care a ieșit cu nasul spart și sânge pe față a fost Săpunaru.

Ne-am dorit mereu meciuri puternice și ne uităm la campionatul din Anglia și admirăm intensitatea. Asta e părerea mea. Au fost meciuri în care și noi am fost tratați la fel de arbitrii. În prima repriză cred că am fost puțin mai buni, iar în a doua ne-au dominat ei. Dacă jucăm așa cu CFR nu cred că o să mai avem noroc cum, trebuie să recunoaștem, am avut cu FCSB”, a spus acesta, la Fotbal Club, la Digi Sport.