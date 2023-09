Metodele "barbare" pe care le-a propus Daniel Pancu la naționala de tineret: "Am vrut să văd care e fricos"

Daniel Pancu, selecționerul naționalei de tineret, a propus o serie de metode neobișnuite cu ocazia primei acțiuni.

Înaintea meciului cu Albania, pierdut de România cu 3-2, selecționerul Daniel Pancu a recurs la o serie de metode total neobișnuite.

Jucătorii erau treziți de dimineață pentru a li se lua tensiunea, iar în timpul antrenamentelor el a propus un exercițiu straniu. Se simula execuția unei lovituri libere, însă cel care trăgea nu avea obiectivul să dea gol, ci să tragă cât mai tare în zid.

Dezvăluirile Gazetei Sporturilor au fost confirmate de Daniel Pancu: „Ora de trezire era 08:00, nu la 07:00. Iar antrenamentul era la 10:30. Mi se pare ceva normal, pentru că suntem ființe diurne. Funcționăm cel mai bine între 10 și 12.

Vorbesc de lucruri normale, pe care ar trebui să le faci acasă. Te trezești la 8 dimineața, te cântărești și iei micul dejun. Iar după două ore și ceva să mergi la antrenament.

Și mi se pare ceva normal să iei pulsul unui jucător dimineața, să vezi dacă a dormit bine sau nu.

Exercițiul cu zidul nu l-am mai făcut, am renunțat fiindcă a comentat un jucător din zid și atunci am șutat doar pe jos. Voiam să vad care e fricos, care se întoarce. E un moment din joc. Te poți întoarce, poți face penalty, poate trece mingea prin zid.

Eu am șutat. Am dat o singură dată și nu așa cum trebuia. Am dat în joacă, pe jos. Cel care a comentat a zis Nu pot să cred. Și mi s-a dus concentrarea. Dacă bătea Roberto Carlos lovitură liberă ce făceam? Când eram la Rapid am mai făcut asta. I-am dat în gură unui jucător străin, s-a scuturat puțin și gata.

Știam că ne așteaptă un meci de mare luptă și că aveam nevoie de bărbăție. Și până la final, bărbăția a făcut diferența. E o metodă a mea, într-un grup care nu-i cunosc. Mă trezesc la meci că-i pun pe unii în zid, iar zidul e spart...

Sunt convins că cineva a vorbit, cineva căruia nu i-a convenit. Uite, am fost în Italia. La Lecce toți trebuiau să fie la masă la 07:45. La Salernitana, la 9 erau toți la stadion”, a spus Pancu în emisiunea „Liga DigiSport”.