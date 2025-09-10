Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la națională? "Vă spun de pe acum, îl cunosc foarte bine"

Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marți seară, la plecarea de la stadion.

”Demisia, demisia” și ”Jos Lucescu” au fost scandările fanilor, potrivit imaginilor prezentate de Digi Sport.

Întrebat în conferința de presă dacă se gândește să plece de la națională, Mircea Lucescu a răspuns: ”Să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine… Sunt foarte dezamăgit! Știu cum s-a pregătit acest meci și eram sigur că vom câștiga acest meci. Echipa națională trebuie să își continue activitatea, parcursul. Eu am făcut tot ce a fost posibil, astfel încât grupul să atace un turneu final. În rest, sunt alte aspecte despre care nu vreau să vorbesc. Să știți că Cipru poate să câștige orice meci la ce jucători au. Au fost împiedicați la Viena, au fost împiedicați de arbitraj în Bosnia.”

Daniel Pancu, fostul jucător al lui Mircea Lucescu la Beșiktaș și la Rapid, crede că antrenorul nu se gândește o secundă la demisie.

„Nu își dă nicio demisie, îți spun de pe acum. Îl cunosc foarte bine. Nu există, mai ales la vârsta asta. Nu se gândește la nicio demisie. Se gândește să termine calificările și să facă tot ce ține de noi pentru a termina pe locul doi.

Bosnia are alt val de jucători. Cu San Marino a intrat un jucător de 17 ani. Dar sunt câțiva la echipe importante, plus că au spiritul ăla, e o națională cu o stare de spirit foarte bună. Am fost selecționer la tineret. Înainte de orice organizare tehnico-tactică, pleci de la ideea de echipă, de familie, stare de spirit. Dacă ai pierdut starea de spirit e foarte greu să faci ceva la echipa națională, foarte greu!”, a spus Daniel Pancu, la GSP Live Special.

