E oficial. Cine e fostul selecționer care a preluat-o pe CFR Cluj

Deși s-a vorbit insistent despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj, cel ales de patronul Nelu Varga pentru banca echipei este fostul selecționer al echipei naționale de tineret Daniel Pancu.

Daniel Pancu îl va pe Andrea Mandorlini pe banca tehnică, într-o perioadă de criză a grupării din Gruia.

Conform Fanatik.ro, salariul lui Daniel Pancu la CFR Cluj va fi de 14.000 de euro lunar.

Pancu este liber de contract după despărțirea de naționala U21 a României și revine astfel în Superligă ca antrenor principal.

Surse apropiate negocierilor susțin că tehnicianul a solicitat libertate totală în alegerea staff-ului său și control asupra lotului în perioada de mercato din iarnă. Rapidistul nu ar fi acceptat funcția fără garanția că poate construi un proiect propriu: „Nu doar să vin, ci să pot decide”, ar fi transmis Pancu în discuții.

Primul meci al CFR-ului cu Pancu antrenor e duelul cu Dinamo de la București.

Ads