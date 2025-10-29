Românul care a spart gheața în Cupa Spaniei nu e în vederile lui Mircea Lucescu la națională

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:36
Românul care a spart gheața în Cupa Spaniei nu e în vederile lui Mircea Lucescu la națională
Atacantul român Daniel Paraschiv a marcat primul său gol pentru echipa Cultural Leonesa, din liga a doua spaniolă, care s-a calificat în turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal după ce a învins formația de liga a cincea Tropezon CD cu 3-1, marți, în deplasare.

Paraschiv a deschis scorul din penalty (17), celelalte goluri ale oaspeților fiind reușite de Tomas Ribeiro (55) și de Jordi Mboula (90+4), în timp ce pentru gazde a punctat Juan Madrono (84).

Paraschiv, care nu e în vederile selecționerului Mircea Lucescu la naționala României, a fost înlocuit în minutul 89 al meciului.

Portarul român Horațiu Moldovan și-a făcut debutul oficial la Real Oviedo, însă acesta nu a fost unul de bun augur, formația din La Liga fiind eliminată de echipa de liga a treia Ourense cu 4-2, după prelungiri.

Oviedo a condus cu 1-0 (gol marcat de croatul Josip Brekalo - penalty, în min. 17) și 2-1 (gol al sârbului Luka Ilic, în min. 61), dar a fost egalată in extremis și a primit alte două goluri în prelungiri. Pentru gazde au înscris Jerin Ramos (53), Aymane Jelbat (90+4), Omar Ouhdadi (98) și Amin Bouzaig (114 - penalty), ultimii trei fiind marocani.

Moldovan, care a avut pe parcursul jocului trei intervenții remarcabile, a apărat un penalty la ultima fază a prelungirilor (120+2), executat de Adrian Guerrero.

Alte rezultate înregistrate marți în primul tur din Copa del Rey:

Constancia (V) - Girona (I) 2-3, după prelungiri

Maracena (V) - Valencia (I) 0-5

Inter de Valdemoro (VI) - Getafe (I) 0-11

Negreira (VI) - Real Sociedad (I) 0-3

Toledo (V) - Sevilla FC (I) 1-4

