Daniel Pavel despre planurile de familie cu Ana Maria Pop: câți copii își dorește și ce spune despre verighetă

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:51
393 citiri
Ana-Maria Pop și Daniel Pavel. Foto: PRO TV

Daniel Pavel și Ana Maria Pop formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au întâlnit în 2021, iar anul trecut și-au oficializat relația prin căsătorie.

Prezent la evenimentul ce a celebrat 30 de ani de Pro TV, Daniel Pavel a dezvăluit că, deși are un fiu de 20 de ani, își dorește să devină din nou tată în cadrul acestui mariaj.

Relația lor a început înainte ca Daniel Pavel să plece în Republica Dominicană pentru filmările sezonului Survivor 2022. De atunci, legătura dintre ei s-a consolidat, iar mariajul lor pare să fie unul extrem de fericit.

Cât despre viața de soț, prezentatorul Pro TV a mărturisit că se bucură de acest capitol:

„E perfect așa, nu mă strânge verigheta! Cred că actul contează, fac parte din această categorie și uite se dovedește. E minunat! Eu am un băiat în vârstă de 20 de ani, dar ne dorim copii! Câți îți dă Dumnezeu! Nu vrem neapărat o fetiță!”, a declarat Daniel Pavel pentru Click!

În plus, Daniel Pavel a ales să-și sărbătorească ziua de naștere din 8 septembrie într-un mod special, la Muntele Athos, alături de fiul său. Tânărul studiază dreptul în anul III la Viena, iar cei doi au profitat de călătorie pentru a petrece timp de calitate împreună.

„Este a doua oară când merg la Muntele Athos. Prima oară, acum opt ani, am fost cu băiatul meu. Este așa cum facem igiena corporală, mergem la psiholog, mergem și la Muntele Athos. Este un loc sacru, recomand oricărui bărbat să meargă, că doar bărbații au voie acolo. Mă consider un om al lui Dumnezeu. Nu sunt neapărat religios în sensul acela, dar sunt credincios!”, a mai spus prezentatorul pentru Click.

#Daniel Pavel, #prezentator TV, #casatorie , #stiri vedete
