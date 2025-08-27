Daniel Pavel revine la Pro TV cu un nou reality show, după „Survivor România”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 15:50
245 citiri
Daniel Pavel revine la Pro TV cu un nou reality show, după „Survivor România”
Daniel Pavel prezintă „Survivor România”. Foto: PRO TV

După mai multe sezoane în care a fost fața emisiunii Survivor România, Daniel Pavel se pregătește de o schimbare majoră. Prezentatorul TV a anunțat în cadrul lansării grilei de toamnă Pro TV că va modera un nou format spectaculos, intitulat „Desafio – Sfidarea sau Provocarea”.

Cu entuziasm vizibil, Daniel Pavel a urcat pe scenă și le-a vorbit celor prezenți despre ceea ce urmează. Nu a dezvăluit încă detalii privind perioada filmărilor sau momentul difuzării, însă a oferit câteva indicii despre concept:

„Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un super test sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.

Eu vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: Sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”.

Anunțul a fost făcut și pe Instagram, unde prezentatorul a scris:

„DESAFIO #new #project #phenomenon 🔛 Sfidarea 🔝 PROvocarea 🔜 Noul Absolut. Desafiantes 🙏🏼 Revenim cu amănunte, curând! SalTare🤠 Mulțumesc foarte mult! Were GAME #tv #reality #show”.

Soția sa, Anna, nu și-a ascuns bucuria pentru noul început și a transmis un mesaj de susținere:

„Felicitări pentru toată grilă de toamna și în special pentru noul reality show, Desafio! 🔥🌪️ Felicitări Daniel Pavel pentru rolul de Host în acest show despre care se aude că este cel mai bun reality show al momentului. Sunt mândru de tine și de toată munca ta asiduă, de talentul și carisma ta! Bafta, @protv_romania! Bafta, Desafio! Bafta Daniel! 💫”.

Noul proiect se alătură producțiilor deja consacrate din grila de toamnă a Pro TV: competiția culinară MasterChef România 2025, care începe pe 8 septembrie, cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la masa juriului, serialul fenomen Las Fierbinți, ce revine din 10 septembrie, și formatul La Bine și la Roast, prezentat de Răzvan Exarhu, ce va aduce pe scenă vedete pregătite să facă față ironiilor pline de umor.

