Un samsar de drepturi litigioase, prieten apropiat al lui Daniel Tudorache, audiat la Înalta Curte: „El mi-a zis că n-are bani, soția lui mi-a dat 1 milion de euro”

Constantin Bucur, un samsar de drepturi litigioase, prieten al soților Adina și Daniel Tudorache, a relatat joi, 6 aprilie, că a împrumutat 920.000 de euro de la soția fostului edil al Sectorului 1, din care mai are de restituit în prezent încă 200.000 de euro. Afaceristul a fost audiat ca martor în Dosarul Diamantelor, în care fostul edil PSD și soția lui, Adina Tudorache, sunt judecați pe fond la Înalta Curte pentru infracțiuni de corupție.

Daniel Tudorache este acuzat în acest dosar de complicitate la trafic de influență prin aceea că l-ar fi ajutat pe Bogdan Șovar, patronul Tiger Security, să obțină un contract legat de paza unor școli, afaceristul fiindu-i prezentat de Ion Niță, un apropiat al fostului edil și al soției acestuia, Adina Tudorache.

Tudorache mai este acuzat în acest dosar și de spălare de bani, pentru faptul că în perioada 2008-2018 – când a ocupat numai funcții publice – a beneficiat de sume de bani disproporționat de mari în comparație cu veniturile.

Constantin Bucur (foto) este un domn în jur de 60 de ani înfășurat într-un pardesiu negru, lung până la genunchi, din care flutura un fular de mătase cu margini roșii. La ieșirea din sediul Înaltei Curți și-a ascuns privirea sub cozorocul unei șepci de firmă.

Cu câteva minute înainte, fusese audiat în dosarul lui Daniel Tudorache, unde a lăsat să-i scape – uneori silit de curiozitatea judecătorilor Mircea Mugurel Șelea, Maria Francisca Vasile și Leontina Șerban – detalii din viața și anturajul fostului edil social democrat.

Din ampla depoziție a afaceristului Constantin Bucur amintim ca momente-cheie faptul că prima oară s-a dus la Daniel Tudorache să-i ceară 1 milion de euro, că soția acestuia i-a dat banii (parte din bancă, parte „la pungă”) și că nici până în prezent a restituit toată suma, urmând să reînceapă plățile din luna mai 2023.

„ Sunt prieten de 20 de ani cu domnul Tudorache și cu doamna Adina (Tudorache - n.r.), atâta că în prezent nu ne mai vorbim, de când cu incidentul ăsta…din cauza controlului judiciar pe cauțiune. Mențin în totalitate declarația de la urmărirea penală. L-am cunoscut mai întâi pe domnul Tudorache printr-un prieten, Nicu Cristescu, și de atunci am rămas prieteni. Am plecat împreună într-o vacanță în insulele Grand Canare. După, am rămas prieteni. Acum 10 ani, eu mă ocupăm cu cumpărarea drepturilor litigioase. Veneau oamenii și îmi ziceau: nu vreți să cumpărați, că nu mai putem sta prin instanțe.

Așa mi-a venit în gând să mă duc la Daniel Tudorache. Am cerut câteva sute de mii de euro dacă are, până într-un milion. Prima oară l-am rugat pe domnule Tudorache să mă împrumute. Mi-a spus că nu are banii ăștia acum și nu îmi poate da niciun răspuns. A spus că o să vorbească cu soția, că încearcă să mă ajute, că are și el prieteni și să mă ajute cu împrumutul ăsta. L-am lăsat și apoi l-am sunat. A spus: eu nu pot, dar te vei întâlni cu soția și o să vorbești cu ea să vedeți ce se poate rezolva.

M-am întâlnit cu doamna Adina Tudorache la o cafea pe Dorobanți. Mi-a spus că suma asta nu o are, adică atâta cât am cerut eu, în jur de un milion. A întrebat când îi restitui, am spus că maximum un an de zile. După prima întâlnire a spus că mai vorbim. A două oară ne-am întâlnit pe la Piața Unirii, pe bulevardul Decebal. Pe stânga era o bancă. A intrat in bancă și mi-a adus în jur de 250.000 de euro. A spus că o să mai vorbească cu prietenii, dar să fiu serios, să nu o fac de rușine.

Sincer să fiu, nu știu de câte ori mi-a mai dat bani. De vreo 4 ori. În total, în perioada de celor 4-5 întâlniri mi-a dat 920.000 de euro. A durat vreo 4-5 luni. Nu am fost de fiecare dată la bancă. Venea cu banii cash și îmi zicea: ai aicea 200.000 . Eu nici nu mai verificam. Prima oară am mers la bancă, apoi nu mai știu dacă am mai fost.

„V-a spus doamna Tudorache de unde lua banii?", l-a întrebat judecătorul.

„Mi-a spus așa: am făcut eforturi, am vorbit cu prietenii. Inițial am cerut să îmi dea suma deodată, adică atâta cât cerusem eu, în jur de 1 milion de euro. A zis că nu poate, că nu are banii ăștia toți, dar o să mă ajute prin cunoștințe. După ce am cumpărat drepturi litigioase, a trecut o perioadă de timp și am văzut că nu pot încasa din litigiile pe care le aveam în instanțe suficienți bani pentru a restitui împrumutul într-un an de zile. Am sunat-o pe doamna Tudorache și i-am spus că nu mă pot achita la timp și să cheme un avocat care să redacteze un contract de împrumut pentru 500.000 de euro, pentru ca ea să aibă o garanție măcar pentru jumătate din sumă. Nu am făcut pe toată suma pentru că i-am spus că de 420.000 de euro fac eu rost cumva. Nu am reușit să îi dau nici pe cei 500.000 de euro, pentru că a ieșit legea lui Ponta, iar din cumpărarea de drepturi litigioase nu mai puteam câștiga mai mult de 15%-20%. Nu aveam cum să-i dau nici pe cei 420.000 de euro, suma care nu avea nicio acoperire cu acte.

Apoi au început mici discuții cu doamna Tudorache, care îmi spunea că nu mai știe ce să le zică celor care au dat banii. A început o acțiune în instanță pe cei 500.000 de euro. Instanța a încuviințat executarea și m-a blocat peste tot pe unde aveam conturi și acțiuni. Executor era doamna Coșereanu, care are biroul vis-a-vis de Parlament. I-am dat iar telefon doamnei Tudorache. I-am spus: nu se poate, mi-ai blocat tot! I-am dat 30.000 de euro și i-am cerut că restul să îi reeșaloneze, câte 10.000 de euro pe lună.

L-am spus avocaților și doamnei Tudorache: băi, fraților, vă dau banii de bunăvoie. Ca să arăt că sunt de bună credință, am recunoscut în fața executorului judecătoresc că mai am să îi dau doamnei Tudorache încă 420.000 de euro pentru care nu există niciun înscris. Executorul a zis că dacă recunosc că mai am de dat bani să semnez în fața notarului pentru restul.

A rămas înțelegerea să le dau 10.000 de euro pe lună. Am mers așa, cu 10.000 de euro pe lună, până am achitat în totalitate suma de 500.000 de euro. În baza înțelegerii, doamna Tudorache îmi suspendase executarea. Când am întârziat cu 2 rate, că a fost perioada cu pandemia, m-a sunat din nou doamna Tudorache și mi-a zis: ce s-a întâmplat, că nu mai plătești! Am spus: Doamnă, nu am de unde, m-am blocat!

A fost încuviințat executarea silită pentru cei 420.000 de euro și iar mi-a blocat tot. Între timp, am mai făcut rost de niște bani și am vorbit la executor să îmi dea numărul de telefon al avocatei ei pentru a-i propune să ne întâlnim. I-am propus să îi dau în tranșe: prima tranșă a fost de 100.000 de euro și următoarele două de 50.000 euro. Pentru a treia tranșă i-am propus ca din mai 2023 să reîncep să plătesc câte 10.000 de euro pe lună", a spus Constantin Bucur.

DNA suspectează că împrumutul este unul fictiv

Procuroarea de ședință a DNA i-a pus martorului o serie de întrebări din care rezultă că există suspiciuni potrivit cărora împrumutul de 1 milion de euro ar fi unul fictiv. Instanța de judecată va aprecia în baza probelor, dacă această suspiciune este reală sau nu. Suspiciunea DNA este legată mai ales de a doua infracțiune reținută în sarcina soților Tudorache, cea de spălare de bani.

Judecător: Cât mai aveți să îi dați?

Martor: După calculele mele, vreo 200.000 de euro.

Judecător: Banii aceștia îi dădeați cash sau virament bancar?

Martor: Ratele de 10.000 pe lună le-am dat doar prin transfer bancar, în total 500.000 de euro, cu mențiunea că 30.000 euro i-am dat cash. Cei plătiți în trei tranșe de 100.000, 50.000 și 50.000 euro, tot cash, prin avocat și executor. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în luna mai. În proporție de 90 % am acoperit împrumutul.

Procuror: Ați formulat întâmpinare la Tribunal și ați scris că nu ați luat 500.000 de euro de la doamna Tudorache.

Martor: Am vorbit cu avocatul să se ducă să mai tragă puțin de timp, că eram într-o perioada proastă.

Procuror: Este adevărat că nu ați avut avocat la fond, că ați făcut cerere de ajutor judiciar în dosarul 36340/3/2015 la Secția a IV-a Civilă a Tribunalului București?

Martor: Avocat era Mihai Ștefan. Nu știu de câte ori s-a prezentat sau dacă s-a prezentat.

Judecător: Aveți cu el un contract de asistență judiciară?

Martor: Da, sigur, am încheiat, altfel nu putea să mă reprezinte.

Judecător: Îl puteți prezenta?

Martor: Da, doar că e acasă, nu știam că trebuie să îl aduc.

Avocat: Poziția Parchetului este că împrumutul a existat sau nu a existat?

Judecător: Dacă doamna procuror întreabă, înseamnă că există un dubiu.

Procuror: Ce l-a făcut să îi ceară domnului Tudorache prima oară suma de 1 milion de euro?

Judecător: Reformulăm. Cum ați evaluat că domnul Tudorache ar putea avea această sumă?

Martor: Am întrebat la mai multe persoane. Știam eu dacă are sau nu? Eu am încercat!

Judecător: De ce nu ați apelat la credit bancar?

Martor: Banca îmi cerea garanții, pe care eu nu le aveam.

Judecător: Care a fost cea mai mare sumă împrumutată de dvs. de la altă persoană, în afară de doamna Tudorache?

Martor: Nu mai știu... M-am împrumutat de 4,5 milioane de euro.

Avocații protestează, se opun întrebării și susțin că martorul are dreptul de a nu se auto-incrimina.

Judecător (insistă): De la cine? Și când?

Martor: Acum 10 ani, de la Gigi Becali!

Avocat: A participat domnul Tudorache la vreuna dintre întâlnirile în care au fost plătite sumele de bani?

Martor: Nu a participat niciodată.

Ce spun procurorii despre traficul de influență de la Primăria Sectorului 1

Iată acuzațiile procurorilor pentru Daniel Tudorache, potrivit comunicatului DNA din data de 2 martie 2022:

În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana inculpată (n.r. – Ion Niță) aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri (n.r. – Bogdan Șovar) un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1.

În schimbul banilor, persoana respectivă (Niță – n.r.) se angaja să intervină, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului Tudorache Daniel, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor).

În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului (Ion Niță – n.r.) ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.

În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența (Niță – n.r.) ar fi fost sprijinită inculpatul Tudorache Daniel.

Cu prilejul a două întâlniri din zilele de 19 septembrie 2016 și 07 februarie 2017 desfășurate în biroul din cadrul Primăriei Sectorului 1, acesta (n.r. – Daniel Tudorache) i-ar fi întărit omului de afaceri (n.r. – Bogdan Șovar) convingerea că solicitantul comisionului (n.r. – Ion Niță) ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenței.

De altfel, din datele cauzei ar reieși că primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său.

Tudorache, prins cu diamante luate din salariul de primar

Procurorii anticorupție mai rețin că Daniel Tudorache, vreme de 11 ani în care a ocupat funcții publice (ianuarie 2008 - martie 2019), ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite, care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe lună:

Depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 lei și 231.117 euro;

Achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții, în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

Acordarea unui împrumut de 920.000 de euro, în numerar, unei persoane, prin intermediul fostei soții;

Achiziționarea, prin intermediul fostei soții, de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei.

Restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei de 240.000 de lei împrumutată în data de 13.09.2010 de la o persoană, prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 euro;

„Într-un context separat, în perioada aprilie – iunie 2018, persoana inculpată (n.r. -Ion Niță) din anturajul primarului Tudorache Daniel ar fi pretins de la același om de afaceri (n.r. – Bogdan Șovar) un comision de 10 % din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. În schimb, persoana se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar, suma totală de 5.000 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență”, mai arată procurorii DNA.