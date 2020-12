Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului

Actul normativ prevede pedepse cu inchisoarea de la una la la 5 ani daca sunt distribuite materiale antitiganesti si inchisoare intre 3 si 10 ani plus interzicerea unor drepturi pentru initierea sau constituirea unei organizatii cu caracter antitiganesc ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup. Legea merge la promulgare.Proiectul de lege a fost adoptat cu 244 de voturi "pentru", unul impotriva, 20 de abtineri, iar opt deputati nu si-au exprimat deloc optiunea de vot.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului."In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:a) prin antitiganism se intelege atat perceptia, cat si manifestarile verbale sau fizice, motivate de ura impotriva romilor, indreptate impotriva romilor ori a proprietatilor acestora, impotriva institutiilor/organizatiilor neguvernamentale, liderilor comunitatilor rome sau lacasurilor lor de cult, traditiile si limbii romani;b) prin organizatie cu caracter antitiganist se intelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care isi desfasoara activitatea temporar sau permanent, in scopul promovarii ideilor, conceptiilor sau doctrinelor antitiganiste. In aceasta categorie pot fi incluse organizatiile cu sau fara personalitate juridica, partidele si miscarile politice, asociatiile si fundatiile, societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, precum si orice alte persoane juridice care intra sub incidenta prezentei legi;c) prin simboluri antitiganiste se intelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum si orice alte asemenea insemne, care transmit idei, conceptii sau doctrine care promoveaza antitiganismul;d) prin materiale antitiganesti se intelege: imagini, mesaje text, continut audio-video, precum si orice alte asemenea reprezentari, care transmit idei, conceptii sau doctrine care promoveaza antitiganismul", arata propunerea legislativa.Astfel, "fapta persoanei de a promova, in public, in orice mod, idei, conceptii sau doctrine antitiganesti se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi", conform sursei citate.De asemenea, distribuirea sau punerea la dispozitia publicului, prin orice mijloace, de stiri si informatii, materiale antitiganiste constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la un an sa 5 ani.In plus, confectionarea, vanzarea, raspandirea, precum si detinerea in vederea raspandirii de simboluri antitiganiste se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa este sactionata si utilizarea in public a simbolurilor antitiganesti.In schimb, nu constituie infractiune fapta prevazuta mai sus daca este savarsita in interesul artei sau stiintei, cercetarii ori educatiei sau in scopul dezbaterii unor aspecte de interes public."Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, initierea sau constituirea unei organizatii cu caracter antitiganist, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup", mai prevede proiectul de lege.Pe de alta parte, nu se pedepsesc persoane care au constituit o organizatie cu caracter antitiganesc, daca "denunta autoritatile existenta organizatiei, inainte ca aceasta sa fi fost descoperita si sa se fi inceput savarsirea vreuneia dintre infractiunile care intra in scopul grupului".De asemenea, daca persoana inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.Senatul a adoptat proiectul pe 2 decembrie 2019, in calitate de prim for sesizat, iar votul de adoptare al Camerei a fost decizional. Astfel, actul normativ merge la promulgare.CITESTE SI: Reactia Violetei Alexandru, dupa ce un barbat a incercat sa isi dea foc in fata Ministerului Muncii: "A fost invitat sa discutam, dar a refuzat"