Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:28
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat luni, 22 septembrie, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, arată prin întârzierea avizelor de mediu pentru hidrocentrale că este rău intenționată și nu mai poate ocupa funcția. Zamfir a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei la moțiunea simplă de miercuri, invocând interesul strategic al României, securitatea energetică și reducerea prețului energiei pentru cetățeni. Moțiunea, depusă de AUR, acuză blocarea proiectelor hidroenergetice și vulnerabilizarea securității energetice a țării.

Zamfir a declarat că a invitat-o la Comisia Economică pe Diana Buzoianu, pentru a explica ”motivele pentru care întârzie acordarea avizului de mediu pentru finalizarea celor patru hidrocentrale, care sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgență, el arătând că au fost de asemenea și două decizii CSAT care au hotărât ca aceste obiective de importanță strategică pentru România să fie finalizate.

”Doamna Buzoianu evită să acorde avize de mediu. Din păcate, prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea-voință, ministrul Mediului arată că este rău intenționat și, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcția de ministru. Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT și (..) sunt obiective care asigură stabilitatea Sistemului Energetic Național și, nu în ultimul rând, asigură un preț mai mic al energiei electrice pentru cetățeni, dincolo de faptul că reprezintă energie ieftină și verde. Așadar, repet, doamna ministru, din punctul meu de vedere, nu mai are ce căuta în această funcție,” a precizat Daniel Zamfir.

"Dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru”

Senatorul PSD a transmis un ”apel și către prim-ministrul Ilie Bolojan.”

”Îi transmit faptul că liniștea unei coaliții nu poate fi sacrificată sacrificând interesul strategic al României și sacrificând populația României care, iată, din acest motiv este obligată să plătească un preț mult mai mare al energiei electrice,” a arătat el.

Daniel Zamfir a fost întrebat cum se va poziționa PSD la votul pe moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, care va avea loc miercuri.

”Moțiunea nu va fi astăzi, va fi miercuri, astăzi se dezbate. Eu am să informez conducerea partidului, am aici toate documentele cu care mă voi duce și la grupul deputaților PSD să le spun și să le arăt toate documentele care arată că doamna ministru este rău intenționată și, evident, miercuri după ședința de grup, vom lua decizia politică care se impune. Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru,” a completat Zamfir.

”Aberațiile pe care le-am auzit în spațiul public, că aceste hidrocentrale au fost construite în arii protejate, sunt lipsite de orice fundament, ținând cont că acele hidrocentrale au fost construite cu mulți ani înainte ca noi să ne delimităm niște arii protejate. Ca atare, ce am spus și înainte, dacă aș fi deputat și aș avea toate informațiile pe care le am eu acum, eu aș considera că acest ministru nu poate să mai continue și nu este un atac la adresa colegilor din USR. Să înțeleagă toată lumea că nu este un atac la adresa USR, ci pur și simplu este un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național,” a mai spus Zamfir.

Deputații dezbat, luni, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul ”Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989.” Formațiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce ”securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată.”

Daniel Zamfir a comentat că, ”a te opune să construiești aceste obiective arată ori că nu înțelegi, ori că ești rău intenționat și ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină.”

”Am spus că de la bun început nu este un atac la USR, ci este pur și simplu un apel extrem de ferm, hotărât și conștient că nu poți sacrifica, așa cum am spus, interesul pe care îl avem, interesul public, pentru un ministru care este sau dovedește că este incompetent în funcția pe care o obține,” a subliniat Zamfir.

Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
Senatorul PSD Daniel Zamfir a cerut audierea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Comisia Economică a Senatului, după ce aceasta a refuzat să dea avize de mediu pentru hidrocentrale,...
Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”
Ministrul Mediului spune că moțiunea AUR împotriva sa este plină de fake news-uri. "Sunt în căutare doar de imagine și like-uri pe TikTok, nu și de soluții reale pentru cetățeni”
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge acuzațiile din moțiunea AUR, calificând documentul drept „plin de fake news-uri” și susținând că grupul parlamentar urmărește doar imagine...
#Daniel Zamfir, #diana buzoianu, #ministrul Mediului, #demisie , #PSD
