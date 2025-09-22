Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:42
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir FOTO Hepta

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, consideră că, în eventualitatea retragerii premierului Ilie Bolojan, coaliția ar putea continua în aceeași formulă, dar cu un alt premier de la PNL, deși nu și-ar dori acest lucru în momentul de față.

El a fost întrebat, la Parlament, dacă PSD ar retrage sprijinul politic premierului Bolojan în cazul în care nu va renunța la ideea de a concedia cei 13.000 de angajați din administrația publică și dacă este de acord cu Olguța Vasilescu și Mihai Tudose, care spun că ar putea cere un alt premier de la PNL.

'Decizia asta o să o luăm în forurile de conducere. Nu exclud nici ce a spus Olguța Vasilescu, nici ce a spus Mihai Tudose și reiterez mesajul că orice decizie pe care o luăm în coaliție trebuie să fie în consens și trebuie să fie acceptată până la urmă de cei care sunt, iată, în administrația publică. (...) Haideți să vedem, să așteptăm să vedem dacă domnul Bolojan va face lucrul ăsta'.

Referindu-se la eventualitatea ca aceeași coaliție să continue cu alt premier, Zamfir a spus: 'Cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliția poate să continue și dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcția de prim-ministru. Eu cred că este firesc să fie un premier de la PNL, pentru că așa este acordul Coaliției, în prima parte premierul să îl dea PNL și în următoarea perioadă să îl dea PSD. Ca atare, cred că trebuie să continue cu un premier de la PNL. Mi-aș dori să nu se întâmple acum lucrul ăsta'.

Zamfir a spus că decizia privind restructurarea administrației publice va fi luată în următoarele zile.

'Decizia cu 13.000 de bugetari înțeleg că urmează să se ia zilele viitoare. Nu aș vrea să discutăm în termenii aceștia de cădere a Guvernului pentru un anumit motiv. Eu cred că toți suntem suficient de conștienți că măsurile pe care le luăm să fie în consens, să fie măsuri care să nu lovească în populație. (...) Cei angajați în administrația publică locală sunt cetățeni ai României și orice concediere afectează un om. Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii de competență, dar trebuie să plece oamenii leneși și ineficienți și să rămână cei care într-adevăr își fac treaba. Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluție și ați avut aici atâtea exemple pe care le-au dat cei din administrație, primarii de la toate partidele politice. Toți primarii - fie de la PSD, PNL și chiar USR - au fost împotriva acestui mecanism', a adăugat Zamfir.

De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
Mircea Abrudean, șeful Senatului, spune că premierul Ilie Bolojan nu va demisiona și că se va ajunge la o formulă „mulțumitoare” cu privire la numărul de angajați care vor fi...
Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"
Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"
Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat luni, 22 septembrie, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, arată prin întârzierea avizelor de mediu pentru hidrocentrale că este rău intenționată și...
#Daniel Zamfir, #ilie bolojan, #demisie guvern, #PSD PNL , #stiri Ilie Bolojan
