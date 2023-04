Clipe dramatice pentru fotbalistul român care i-a învins pe Messi și Ibrahimovic VIDEO

Daniel Zsori, 22 de ani, atacantul cu dublă cetățenie, română și maghiară, al echipei MTK Budapesta, a fost protagonistul unei accidentări grave, în liga secundă a Ungariei.

Faza care se putea încheia tragic a avut loc în minutul 55 al meciului ETO Gyor - MTK, Zsori ciocnindu-se violent cu portarul advers, după cum se poate vedea mai jos.

„Totul este în regulă pentru Daniel Zsori, să te însănătoșești repede!”, a anunțat ulterior clubul MTK Budapesta pe Facebook.

Daniel Zsori a devenit celebru în lumea fotbalului în 2019, cu un super-gol declarat de FIFA ”cel mai frumos al anului”, în competiție cu reușitele semnate de Leo Messi și Zlatan Ibrahimovic.

OFFICIAL: Daniel Zsori wins the wins the 2019 #Puskas award for his goal against Ferencvaros.#TheBestAwards pic.twitter.com/IcBhRKa8Il