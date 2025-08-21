11 Ianuarie 2024 - Unde a ajuns fiul legendarului Paolo Maldini, după ce Milan a renunțat la el

16 Mai 2023 - Femeia care a făcut doi copii cu fratele ei vrea să se căsătorească cu acesta
O femeie care are doi copii cu fratele ei vitreg se luptă acum pentru dreptul de a se căsători cu acesta.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, a transmis, vineri seară, un mesaj către pelerinii care participă la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Patriarhul îndeamnă
Cum e cu documentarul Recorder? Dar cu demonii chinuind BOR? Poate fi criticată Biserica în timpuri grele pentru creștinism? Și ce ar mai fi de făcut știut fiind că ”la nimic nu foloseşte
O poveste de iubire intre doi tineri in varsta de 23 si 21 de ani s-a transformat peste noapte intr-o tragedie. S-a intamplat intr-un sat linistit din Alba, la Rahau, parte a municipiului Sebes.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a anuntat lansarea unui nou site: Pictamcatedrala.ro - o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Nationale.
Activistul de mediu Daniel Bodnar a transmis duminica seara primul mesaj dupa operatia suferita in urma accidentului grav de saptamana trecuta.
Patriarhul Bisericii Ortdoxe Romane, PF Daniel, afirma, in Pastorala de Craciun, ca omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. "Si poporul roman este indoliat si
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, sustine intr-un mesaj de condoleante si compasiune ca a aflat cu multa durere despre tragedia de la Piatra Neamt.
Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a reactionat dur fata de criticile venite din partea mai multor jurnalisti pe care-i numeste "insi desfigurati de grimase de ura
Patriarhul Daniel le cere autoritatilor sa revina asupra deciziei "disproportionata, discriminatorie si luata fara o consultare prealabila cu Biserica Ortodoxa Romana", de a interzice temporar, ca
Patriarhul BOR, Preafericitul Daniel, si alaiul de 20 de episcopi care l-a insotit in vizita de protocol din Judetul Bihor au fost cazati la Lotus Therm SPA & Luxury Resort, hotelul de 5 stele din
Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane va participa sambata si duminica, in Bihor, la sfintirea noii biserici de la Manastirea Izbuc si a Catedralei episcopale din Oradea.
Patriarhul Daniel a aparut purtand masca de protectie, in timpul unei reuniuni pe care o gazduia la Palatul Patriarhiei.
Patriarhul Romaniei le-a multumit credinciosilor, la finalul Sfintei Liturghii oficiate in Catedrala Patriarhala, luni, 29 iunie,pentru participarea la impreuna rugaciune, dupa care i-a indemnat sa
Ministrul Invatamantului, Daniel Funeriu, a explicat joi seara, ratiunile care au stat la baza noului proiectul de Lege a Educatiei.
Slujba de resfintire a Catedralei Patriarhale, a inceput, duminica dimineata, de sarbatoarea Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir, la 350 de ani de la prima sfintire a lacasului.
Marti, BOR aniverseaza un an de la intronizarea ca patriarh a Preafericitului Daniel. "Mandatul" sau a fost pana acum unul nonconformist si marcat de controverse de la inventia tamaiei ecologice pana
Patriarhul Daniel va lua parte, vineri, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, la hramul Manastirii Techirghiol.
Patriarhul Daniel va crea un fond de intrajutorare pentru preotii care slujesc in unitatile medicale.
Preafericitului Parinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane isi va aniversa marti ziua de nastere, impreuna cu colaboratorii sai din Administratia Patriarhala si de la Arhiepiscopia
Milioane de credinciosi ortodocsi si greco-catolici au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la slujba de Inviere. In Bucuresti, Dealul Patriarhiei din Bucuresti a devenit neincapator
Patriarhul Daniel nu va oficia slujba de Inviere in acest an, au anuntat surse din cadrul spitalul Militar, unde a fost internat. El va participa insa la slujba, asezat intr-un jilt sau sprijinit
Patriarhul Daniel va fi consultat, joi, de comisia medicala alcatuita de Ministerul Sanatatii si, aproape sigur, va fi externat din Spitalul Militar Central in cursul zilei de vineri sau sambata, a
Daniel Craig, care avea 15 ani atunci cand a facut sex pentru prima data, a declarat ca a fost foarte tulburat in momentul in care isi imbratisa prietena si si-a dat seama ca urmeaza sa inceapa actul
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va mai ramane la Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central din Bucuresti, pana cand va fi terminata o noua resedinta amenajata in prezent in Palatul
Aflat in Chile, pentru filmarea noului film cu James Bond, actorul Daniel Craig a fost socat sa-l gaseasca pe primarul orasului protestand pe platourile de filmare, unde a oferit un adevarat
Daniel Craig a fost numit "Cel mai bine imbracat barbat din Marea Britanie" pentru a doua oara consecutiv, intr-un top realizat de revista pentru barbati GQ. Alaturi de actorul care il interpreteaza
Premierul Tariceanu a avut o convorbire telefonica cu Patriarhul Daniel, in cursul zilei de luni, s-a interesat de starea sanatatii lui si i-a urat insanatosire grabnica, potrivit unei informari a
Presedintele Traian Basescu l-a vizitat, luni, pe Patriarhul Daniel, la Spitalul Militar Central, a declarat directorul spitalului, Ioan Sarbu, citat de Newsin.