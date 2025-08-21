Unde a ajuns fiul legendarului Paolo Maldini, după ce Milan a renunțat la el

11 Ianuarie 2024 - Unde a ajuns fiul legendarului Paolo Maldini, după ce Milan a renunțat la el

Daniel Maldini, fiul legendei italiene Paolo Maldini, s-a alăturat echipei Monza, împrumutat până la sfârşitul sezonului de către AC Milan, a anunţat miercuri clubul din Serie A care

Daniel

Femeia care a făcut doi copii cu fratele ei vrea să se căsătorească cu acesta

16 Mai 2023 - Femeia care a făcut doi copii cu fratele ei vrea să se căsătorească cu acesta

O femeie care are doi copii cu fratele ei vitreg se luptă acum pentru dreptul de a se căsători cu acesta.

Patriarhul Daniel îndeamnă pelerinii să respecte ”cu stricteţe sfatul medicilor şi măsurile sanitare”

22 Octombrie 2021 - Patriarhul Daniel îndeamnă pelerinii să respecte ”cu stricteţe sfatul medicilor şi măsurile sanitare”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, a transmis, vineri seară, un mesaj către pelerinii care participă la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Patriarhul îndeamnă

Note despre "Marele Alb" și un diavolaș de lux, cândva ponosit

17 Octombrie 2021 - Note despre "Marele Alb" și un diavolaș de lux, cândva ponosit

Cum e cu documentarul Recorder? Dar cu demonii chinuind BOR? Poate fi criticată Biserica în timpuri grele pentru creștinism? Și ce ar mai fi de făcut știut fiind că ”la nimic nu foloseşte

Crima din gelozie comisa cu sadism de un barbat din Alba. Cum au reusit politistii sa-l prinda dupa o operatiune riscanta

22 Aprilie 2021 - Crima din gelozie comisa cu sadism de un barbat din Alba. Cum au reusit politistii sa-l prinda dupa o operatiune riscanta

O poveste de iubire intre doi tineri in varsta de 23 si 21 de ani s-a transformat peste noapte intr-o tragedie. S-a intamplat intr-un sat linistit din Alba, la Rahau, parte a municipiului Sebes.

Patriarhul Daniel a lansat o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Nationale. Cum pot dona oamenii

21 Martie 2021 - Patriarhul Daniel a lansat o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Nationale. Cum pot dona oamenii

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a anuntat lansarea unui nou site: Pictamcatedrala.ro - o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Nationale.

Primul mesaj al activistului de mediu Daniel Bodnar dupa accidentul cumplit prin care a trecut: "Puteam sa mor. Durerile sunt foarte intense"

24 Ianuarie 2021 - Primul mesaj al activistului de mediu Daniel Bodnar dupa accidentul cumplit prin care a trecut: "Puteam sa mor. Durerile sunt foarte intense"

Activistul de mediu Daniel Bodnar a transmis duminica seara primul mesaj dupa operatia suferita in urma accidentului grav de saptamana trecuta.

Patriarhul Daniel, in Pastorala de Craciun: Omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. Si poporul roman este indoliat si intristat

12 Decembrie 2020 - Patriarhul Daniel, in Pastorala de Craciun: Omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. Si poporul roman este indoliat si intristat

Patriarhul Bisericii Ortdoxe Romane, PF Daniel, afirma, in Pastorala de Craciun, ca omenirea, confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea. "Si poporul roman este indoliat si

Mesajul Patriarhului Daniel dupa incendiul de la Piatra Neamt: Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva

14 Noiembrie 2020 - Mesajul Patriarhului Daniel dupa incendiul de la Piatra Neamt: Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, sustine intr-un mesaj de condoleante si compasiune ca a aflat cu multa durere despre tragedia de la Piatra Neamt.

Purtatorul de cuvant al BOR, reactie inveninata in spatiul public: "Pseudo-jurnalisti traitori in bula lor de fiere, nu in realitatea obiectiva si imediata"

29 Octombrie 2020 - Purtatorul de cuvant al BOR, reactie inveninata in spatiul public: "Pseudo-jurnalisti traitori in bula lor de fiere, nu in realitatea obiectiva si imediata"

Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, a reactionat dur fata de criticile venite din partea mai multor jurnalisti pe care-i numeste "insi desfigurati de grimase de ura

Patriarhul Daniel cere suspendarea deciziei de interzicere a pelerinajelor: "Este o masura luata fara o consultare prealabila cu Biserica Ortodoxa Romana"

09 Octombrie 2020 - Patriarhul Daniel cere suspendarea deciziei de interzicere a pelerinajelor: "Este o masura luata fara o consultare prealabila cu Biserica Ortodoxa Romana"

Patriarhul Daniel le cere autoritatilor sa revina asupra deciziei "disproportionata, discriminatorie si luata fara o consultare prealabila cu Biserica Ortodoxa Romana", de a interzice temporar, ca

Cazare la un Hotel Spa de cinci stele pentru sefii Bisericii Ortodoxe intr-o vizita de protocol in Bihor. Patriarhul Daniel a facut apoi apel la donatii din partea credinciosilor

21 Septembrie 2020 - Cazare la un Hotel Spa de cinci stele pentru sefii Bisericii Ortodoxe intr-o vizita de protocol in Bihor. Patriarhul Daniel a facut apoi apel la donatii din partea credinciosilor

Patriarhul BOR, Preafericitul Daniel, si alaiul de 20 de episcopi care l-a insotit in vizita de protocol din Judetul Bihor au fost cazati la Lotus Therm SPA & Luxury Resort, hotelul de 5 stele din

Vizita a Patriarhului Daniel in Bihor, pentru sfintirea Catedralei ortodoxe de la Oradea si a noii biserici de la Izbuc

19 Septembrie 2020 - Vizita a Patriarhului Daniel in Bihor, pentru sfintirea Catedralei ortodoxe de la Oradea si a noii biserici de la Izbuc

Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane va participa sambata si duminica, in Bihor, la sfintirea noii biserici de la Manastirea Izbuc si a Catedralei episcopale din Oradea.

Patriarhul Daniel, primele imagini cu masca de protectie. Semnal pentru respectarea masurilor de protectie

20 Iulie 2020 - Patriarhul Daniel, primele imagini cu masca de protectie. Semnal pentru respectarea masurilor de protectie

Patriarhul Daniel a aparut purtand masca de protectie, in timpul unei reuniuni pe care o gazduia la Palatul Patriarhiei.

Patriarhul Romaniei ii felicita pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta

29 Iunie 2020 - Patriarhul Romaniei ii felicita pe toti cei care poarta masca si pastreaza distanta

Patriarhul Romaniei le-a multumit credinciosilor, la finalul Sfintei Liturghii oficiate in Catedrala Patriarhala, luni, 29 iunie,pentru participarea la impreuna rugaciune, dupa care i-a indemnat sa

Funeriu: Nu trebuie sa mai fim prizonierii notelor

18 Martie 2010 - Funeriu: Nu trebuie sa mai fim prizonierii notelor

Ministrul Invatamantului, Daniel Funeriu, a explicat joi seara, ratiunile care au stat la baza noului proiectul de Lege a Educatiei.

IPS Daniel resfinteste Catedrala Patriarhala

26 Octombrie 2008 - IPS Daniel resfinteste Catedrala Patriarhala

Slujba de resfintire a Catedralei Patriarhale, a inceput, duminica dimineata, de sarbatoarea Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir, la 350 de ani de la prima sfintire a lacasului.

Un an cu Daniel - aniversarea unui patriarh controversat

30 Septembrie 2008 - Un an cu Daniel - aniversarea unui patriarh controversat

Marti, BOR aniverseaza un an de la intronizarea ca patriarh a Preafericitului Daniel. "Mandatul" sau a fost pana acum unul nonconformist si marcat de controverse de la inventia tamaiei ecologice pana

Patriarhul Daniel se intoarce din vacanta de Sfanta Maria

14 August 2008 - Patriarhul Daniel se intoarce din vacanta de Sfanta Maria

Patriarhul Daniel va lua parte, vineri, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, la hramul Manastirii Techirghiol.

Patriarhul Daniel aduna bani pentru preotii din spitale

04 August 2008 - Patriarhul Daniel aduna bani pentru preotii din spitale

Patriarhul Daniel va crea un fond de intrajutorare pentru preotii care slujesc in unitatile medicale.

Sarbatoarea oficiala a Patriarhului nu va avea loc de ziua nasterii sale

21 Iulie 2008 - Sarbatoarea oficiala a Patriarhului nu va avea loc de ziua nasterii sale

Preafericitului Parinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane isi va aniversa marti ziua de nastere, impreuna cu colaboratorii sai din Administratia Patriarhala si de la Arhiepiscopia

Mii de credinciosi au participat la slujba de Inviere, in Dealul Patriarhiei

27 Aprilie 2008 - Mii de credinciosi au participat la slujba de Inviere, in Dealul Patriarhiei

Milioane de credinciosi ortodocsi si greco-catolici au participat, in noaptea de sambata spre duminica, la slujba de Inviere. In Bucuresti, Dealul Patriarhiei din Bucuresti a devenit neincapator

Patriarhul Daniel nu va oficia slujba de Inviere

23 Aprilie 2008 - Patriarhul Daniel nu va oficia slujba de Inviere

Patriarhul Daniel nu va oficia slujba de Inviere in acest an, au anuntat surse din cadrul spitalul Militar, unde a fost internat. El va participa insa la slujba, asezat intr-un jilt sau sprijinit

Patriarhul va iesi din spital in cel mult doua zile

17 Aprilie 2008 - Patriarhul va iesi din spital in cel mult doua zile

Patriarhul Daniel va fi consultat, joi, de comisia medicala alcatuita de Ministerul Sanatatii si, aproape sigur, va fi externat din Spitalul Militar Central in cursul zilei de vineri sau sambata, a

Daniel Craig a facut sex pentru prima data la 15 ani

09 Aprilie 2008 - Daniel Craig a facut sex pentru prima data la 15 ani

Daniel Craig, care avea 15 ani atunci cand a facut sex pentru prima data, a declarat ca a fost foarte tulburat in momentul in care isi imbratisa prietena si si-a dat seama ca urmeaza sa inceapa actul

Patriarhul Daniel ramane in spital pana i se termina resedinta

03 Aprilie 2008 - Patriarhul Daniel ramane in spital pana i se termina resedinta

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, va mai ramane la Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central din Bucuresti, pana cand va fi terminata o noua resedinta amenajata in prezent in Palatul

James Bond, fugarit de pe platoul de filmare

03 Aprilie 2008 - James Bond, fugarit de pe platoul de filmare

Aflat in Chile, pentru filmarea noului film cu James Bond, actorul Daniel Craig a fost socat sa-l gaseasca pe primarul orasului protestand pe platourile de filmare, unde a oferit un adevarat

Daniel Craig, fruntas in topul barbatilor bine imbracati

02 Aprilie 2008 - Daniel Craig, fruntas in topul barbatilor bine imbracati

Daniel Craig a fost numit "Cel mai bine imbracat barbat din Marea Britanie" pentru a doua oara consecutiv, intr-un top realizat de revista pentru barbati GQ. Alaturi de actorul care il interpreteaza

Premierul i-a urat telefonic Patriarhului Daniel insanatosire grabnica

31 Martie 2008 - Premierul i-a urat telefonic Patriarhului Daniel insanatosire grabnica

Premierul Tariceanu a avut o convorbire telefonica cu Patriarhul Daniel, in cursul zilei de luni, s-a interesat de starea sanatatii lui si i-a urat insanatosire grabnica, potrivit unei informari a

UPDATE: Traian Basescu l-a vizitat la spital pe PF Daniel

31 Martie 2008 - UPDATE: Traian Basescu l-a vizitat la spital pe PF Daniel

Presedintele Traian Basescu l-a vizitat, luni, pe Patriarhul Daniel, la Spitalul Militar Central, a declarat directorul spitalului, Ioan Sarbu, citat de Newsin.

