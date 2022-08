Daniela Crudu, reacție incendiară după ce și-a făcut cont pe OnlyFans. De ce a luat această decizie

Daniela Crudu a lăsat televiziunea pentru internet. Vedeta și-a făcut cont pe platforma pentru adulți OnlyFans.

Doritorii o pot vedea pe Daniela Crudu în ipostaze intime în schimbul a 20 de dolari, atât cât valoarează abonamentul lunar.

Ea a dezvăluit motivele care au făcut-o să-și deschidă cont pe această platformă interzisă minorilor.

"M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni.

Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă”, a spus fosta asistentă a lui Dan Capatos, care, mai nou, câștigă bani frumoși din contracte de imagine și de pe Internet", a spus Daniela Crudu, conform click.

