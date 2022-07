Dat afară din casă de mama copilului său, fotbalistul Mihai Costea și-a amintit de Daniela Crudu: ”Am făcut niște prostii”

Fotbalistul Mihai Costea (34 de ani), trecut în cariera sa pe la Craiova și Steaua, trece prin clipe dramatice în viața personală, după ce a fost dat afară din casa în care locuia cu iubita Adelina Nica, cu care are și un copil.

”Sunt dependent de familia mea, de prietenii mei apropiați, de copilul meu. Restul sunt niște vicii pe care le-am avut. Și mașini, și femei și jocuri, dar de când s-a născut Zian vreau să fiu tată responsabil, dar nu sunt lăsat”, a relatat Mihai Costea, la emisiunea Xtra Night Show.

Costea a recunoscut că a ajuns să se certe cu apropiații, cu fratele Florin Costea, dar și cu părinții săi.

”Sunt supărați, pentru că am făcut niște prostii, mi le asum. Or să mă ierte vreodată. Și față de nașul copilului și față de familia mea am greșit, dar o să îndrept toate lucrurile.

Am greșit față de părinții mei, față de fratele meu, care m-a ajutat foarte mult, el, familia mea și câțiva apropiați foarte buni”, a subliniat Costea.

”Da, am fost in top, dar m-au dat înapoi și aceste scandaluri de la televizor. Ba cu relația cu Daniela.. am fost mereu într-o lumină proastă la televizor”, a mărturisit el.

