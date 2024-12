Cum arată Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, însărcinată în șase luni VIDEO

Daniela Iliescu este însărcinată în șase luni, iar sarcina a ținut-o ascunsă până la momentul căsătoriei. Cei doi și-au unit destinele la starea civilă la sfârșitul lunii noiembrie, iar la marele eveniment au participat doar mirii și nașii.

De când a dezvăluit că este însărcinată, dar și că s-a căsătorit cu artistul Culiță Sterp, Daniela Iliescu postează mai mereu poze cu burtica de gravidă. Soția cântărețului este însărcinată în șase luni. Culiță a explicat de ce au dezvăluit atât de târziu că soția lui, cu care mai are un băiețel, este însărcinată.

„Am ținut până acum ascunsă chestia asta. Deja are mai mult de 5 luni, cred că se apropie de 6. Am vrut să ne asigurăm că copilul e bine, că e sănătos, că e totul ok. Nu am vrut să dezvăluim chiar când am aflat, am zis să ținem noi secret că e mai bine așa. Nu am spus la absolut nimeni, nici familia nu știa că e însărcinată. Ulterior, părinții ei aflaseră pentru că, stând cu ei, o vedeau. În rest, nimeni. Frații mei, familia mea nu au știut nimic.

Îmi doresc o fetiță, încă nu știm ce va fi. Până la urmă, nu contează ce e, important e să fie sănătos. O să facem un gender reveal, prin care să vedem ce e, dar și acela va fi secret”, a declarat Culiță Sterp.

Daniela Iliescu radiază de fericire de când este însărcinată și încearcă să se îmbrace în cele mai noi tendințe, însă cu ținute specifice femeilor gravide. Chiar și așa, soția lui Culiță Sterp pare să fie în trend. Pe Youtube, Daniela Iliescu a povestit atât provocările întâmpinate în sarcină, cât și cum și-a surprins familia cu sarcina, dar și cu semnarea actelor de căsătorie.

