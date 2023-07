Schimbare de ultimă oră în Formula 1: Daniel Ricciardo revine la volanul unei mașini chiar de la cursa următoare

Echipa de Formula 1 AlphaTauri a luat o decizie cu efect imediat.

Astfel, olandezul Nyck de Vries a fost înlocuit cu Daniel Ricciardo, care ajunsese pilot de rezervă la Red Bull.

Mutarea se va produce chiar începând cu următoarea cursă, Marele Premiu al Ungariei.

"Sunt foarte încântat să-i urez bun venit lui Daniel înapoi în echipă", a comentat Franz Tost, directorul echipei AlphaTauri. "Nu există nicio îndoială cu privire la abilitățile sale de șofer și ne cunoaște deja pe mulți dintre noi, așa că integrarea sa va fi ușoară și directă. Echipa va profita, de asemenea, foarte mult de experiența sa, deoarece a câștigat opt curse", a mai declarat el.

Ricciardo va fi coechiper cu japonezul Yuki Tsunoda, care a adus singurele puncte ale echipei din acest sezon - două.

AlphaTauri e ultima în clasamentul pe echipe,

BREAKING: Daniel Ricciardo to replace Nyck de Vries at AlphaTauri for the rest of the 2023 season

