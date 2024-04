Tenismena care bate tot înainte de a se retrage. Performanță magnifică la WTA Charleston

Americanca Danielle Collins (30 de ani), locul 22 WTA, aflată la ultimul său sezon în circuitul mondial, s-a calificat joi în optimi la WTA Charleston, după ce s-a impus săptămâna trecută în turneul WTA 1000 de la Miami.

În turul secund la Charleston, Collins a învins-o pe Ons Jabeur din Tunisia (6 WTA, favorita numărul 2), scor 6-3, 1-6, 6-3, urmând să evolueze în optimi cu conaționala Sloane Stephens.

De asemenea, Collins a ajuns la o serie impresionantă de 9 victorii la rând în circuitul WTA, la Miami ea depășind-o pe parcurs și pe românca Sorana Cîrstea.

În luna februarie, după victoria cu Naomi Osaka de la Abu Dhabi, jucătoarea din SUA a făcut un anunț șocant, precizând că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon, la numai 30 de ani.

"Trăiesc cu o boală inflamatorie cronică care îți afectează capacitatea de a rămâne însărcinată. Este o situație profund personală, aceasta este alegerea mea personală. Este mult mai mult decât tenisul și cariera mea", a precizat Collins.

It just gets better and better 📈

That's now NINE straight wins for Danielle Collins, who defeats defending champ Jabeur in three sets!#CharlestonOpen pic.twitter.com/rKTz5ueH9u