"Danimal", irezistibilă și în finală: nu a avut milă de rusoaica Daria Kasatkina

Jucătoarea americană Danielle Collins a făcut instrucție cu Daria Kasatkina în finala turneului de la Charleston.

Poreclită "Danimal", americanca aflată la ultimul sezon al carierei a făcut spectacol în finala turneului de la Charleston. Collins a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Daria Kasatkina (11 WTA) în 70 de minute de joc.

Danielle Collins, aflată pe locul 22 în lume la ora finalei, va urca pe locul 15.

Collins este prima jucătoare care reușește dubla Miami - Charleston de la Serena Williams (2013).

Ea are 13 victorii la rând și a câștigat 26 de seturi in ultimele 28 jucate.

Collins a câștigat al patrulea titlu al carierei. Deși are doar 30 de ani, ea a anunțat că se va retrage după acest sezon.

No stopping DANIMAL 😤

Danielle Collins races to her fourth career title and extends her match win streak to 13!#CharlestonOpen pic.twitter.com/tcHTNFYEEt