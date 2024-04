Danielle Collins "a explodat" în timpul meciului cu Jaqueline Cristian: "Arată puțin respect!" VIDEO

Momente tensionate în timpul confruntării dintre Jaqueline Cristian și americanca Danielle Collins la Madrid Open.

Jaqueline Cristian, locul 73 WTA, o întâlnește pe sportiva americană Danielle Collins, locul 15 WTA şi cap de serie 13, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 Mutua Madrid Open.

Collins şi Cristian se întâlnesc în premieră în circuitul WTA. Românca a câștigat primul set cu 6-3, iar în setul al doilea a avut loc un moment tensionat.

Nervoasă pe cineva din public, Danielle Collins a izbucnit: “Vino tu și joacă! Hai aici și fă ce fac eu, bine? Arată puțin mai mult respect”.

Partida dintre Jaqueline și Collins este acum în desfășurare.

Danielle Collins claps back at someone in the crowd.

“You come out and you play. Come out here and do what I do, okay? Have a little more respect.”

Respect the athletes. pic.twitter.com/jNxg9HOG4b