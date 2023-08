Conflict la Montreal între două jucătoare de top: "Tu să taci din gură!" VIDEO

Două dintre cele mai bune jucătoare din lume au avut o dispută verbală aprinsă în timpul disputei din turul al doilea al turneului de la Montreal.

Conflictul a avut loc în meciul dintre americanca Danielle Collins, fostă finalistă la Australian Open, și Maria Sakkari, din Grecia, a opta jucătoare a lumii.

Sakkari a trimis o minge cu putere în tribune, iar Collins i-a atras atenția arbitrului.

Collins: Ai văzut asta? Ai văzut ce s-a întâmplat?

Sakkari: Nici măcar n-a lovit pe cineva. A fost pe terne.

Collins: Taci din gură! Taci din gură!

Sakkari: Care e problema ta? N-am lovit pe nimeni.

Collins: Ai lovit mingea în tribune, Maria. Era să lovești pe cineva.

Sakkari: N-am lovit pe nimeni! Care e problema ta?

Collins a câștigat meciul cu Sakkari, scor 6-4, 6-2 și va juca în turul al treilea cu Leylah Fernandez.

Tense moment at WTA 1000 Montreal tonight between Sakkari and Collins.

I agree with Collins here--the officials need to be way stricter on players recklessly smacking the ball and throwing racquets into the stands.

Should be no looking the other way when that happens. pic.twitter.com/fpsA6MSnm2