Decizie-șoc la doar 30 de ani: a învins-o pe Naomi Osaka și a anunțat că se retrage din tenis

Naomi Osaka, fostul lider WTA, încă nu își găsește forma de altădată. Ea a pierdut fără drept de apel la Abu Dhabi.

Naomi Osaka a pierdut cu Danielle Collins, 7-5, 6-0 în favoarea jucătoarei din SUA. Meciul a avut loc în turul unu al turneului WTA 500 de la Abu Dhabi.

Danielle Collins va juca în turul următor cu Elena Rybakina, favorita numărul unu.

Imediat după victoria cu Osaka, jucătoarea din SUA, locul 71 WTA, și-a reiterat decizia de a se retrage din tenis la finalul acestui an.

„Simt că sunt într-o formă bună, chiar dacă este ultimul meu an. Simt că am nevoie de o dată finală. M-am bucurat de timpul petrecut în WTA, m-am distrat și am ajuns să am niște experiențe uimitoare pe care altfel nu le-aș fi trăit. Momentan încă nu s-a terminat. Încă joc și lupt”, a spus Collins, finalistă la ediția din 2022 a Australian Open.