Fantastic! Tenismena care se retrage pentru că nu poate avea copii își continuă seria incredibilă de victorii în WTA

Aflată în ultimul său sezon în circuit, jucătoarea americană Danielle Collins a câştigat sâmbătă cel mai important titlu al carierei sale, învingând-o pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 4, scor 7-5, 6-3, în finala turneului WTA 1000 Miami Open, iar marți a debutat cu o nouă victorie la turneul de la Charleston.

În primul tur, Danielle Collins (22 WTA) a eliminat-o cu un categoric 6-1, 6-4 pe iberica Paula Badosa (82 WTA), cea care a învins-o pe Simona Halep la Miami.

Ajunsă la 8 victorii consecutive în circuitul mondial, Collins va evolua în turul doi cu tunisianca Ons Jabeur, a doua favorită.

În luna februarie, după victoria cu Naomi Osaka de la Abu Dhabi, jucătoarea din SUA a făcut un anunț șocant, precizând că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon, la numai 30 de ani.

"Trăiesc cu o boală inflamatorie cronică care îți afectează capacitatea de a rămâne însărcinată. Este o situație profund personală, aceasta este alegerea mea personală. Este mult mai mult decât tenisul și cariera mea", a precizat Collins.

8 match wins in a row 🔥

Danielle Collins notches another win in her current streak, this time on clay!#CharlestonOpen pic.twitter.com/GIhcP0kqkh