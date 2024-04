Clipe dramatice la meciul celei mai în formă tenismene a momentului: ”Aproape am început să plâng”

Aflată în ultimul său sezon în circuit, jucătoarea americană Danielle Collins a câştigat sâmbătă cel mai important titlu al carierei sale, învingând-o pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 4, scor 7-5, 6-3, în finala turneului WTA 1000 Miami Open, iar marți a debutat cu o nouă victorie la turneul de la Charleston.

În primul tur, Danielle Collins (22 WTA) a eliminat-o cu un categoric 6-1, 6-4 pe iberica Paula Badosa (82 WTA), cea care a învins-o pe Simona Halep la Miami.

Ajunsă la 8 victorii consecutive în circuitul mondial, Collins va evolua în turul doi cu tunisianca Ons Jabeur, a doua favorită.

La meciul cu Badosa, Collins a trecut și prin momente dramatice după ce unui arbitru de linie i s-a făcut rău, prăbușindu-se pe teren.

"Cu tot ce s-a întâmplat, inima mi s-a rupt în două. Aproape că am început să plâng și nu a fost ușor să mă resetez, să mă întorc pe teren și să termin meciul. Cel mai important este că arbitrul se pare că va fi bine", a spus Collins, conform tennis365.com.

