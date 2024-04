Adversară de speriat pentru Jaqueline Cristian la Madrid: "Danimal" spulberă tot în ultima vreme

Jaqueline Cristian, locul 73 WTA, s-a calificat, vineri, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 Mutua Madrid Open.

Cristian a trecut în turul doi de favorita 22, sportiva cehă Barbora Krejcikova (27 WTA), scor 2-6, 6-0, 6-2, în două ore şi şase minute.

În faza următoare, românca o va întâlni pe americanca Danielle Collins (SUA, 15 WTA şi cap de serie 13), care a avut un meci infernal cu Olga Danilovic (Serbia, 122 WTA), dar a reușit să se impună, scor 4-6, 6-4, 7-6 (8).

Colliins e la 14-a victorie consecutivă în WTA. Ea a ajuns la Madrid după ce s-a impus la Miami și la Charleston.

Poreclită "Danimal", americanca a anunțat că e la ultimul sezon al carierei.

5 - Defeating Olga Danilovic, Danielle Collins is only the fifth player aged 30+ to achieve 14 consecutive WTA match wins in the past four decades, along with Chris Evert, Martina Navratilova, Serena Williams and Li Na. Determined.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/rnAYiwF73e